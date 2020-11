Lillo Petrolo: "Sono fuori dalla terapia intensiva grazie al cuore dei sanitari"

Il peggio è passato per Lillo Petrolo. Il comico del duo "Lillo & Greg" sta guarendo dalla polmonite bilaterale contratta a causa del coronavirus. Ma l'esperienza drammatica vissuta dopo la positività, con il rapido aggravarsi delle sue condizioni e il ricovero in ospedale, rimarranno vive nella sua mente per lungo tempo. L'artista romano ha raccontato le ultime difficili settimane in diretta a Storie Italiane.

Si è capito subito che il virus sarebbe stato tosto -

il tasso virale era fortissimo, la mia febbre era molto alta, anche a 40. Ho provato a curarmi a casa, sperando in una semplice influenza, ma invece non era così

Ospite diin collegamento esterno Lillo Petrolo ha ripercorso i momenti più significativi della sua esperienza a tu per tu con il Covid-19. Il contagio è arrivato per lui in modo banale , abbassandosi la mascherina in mezzo ad altre persone per respirare meglio. Un gesto superficiale che gli è costato due settimane in ospedale e tre giorni di terapia intensiva. "ha spiegato il comico a Storie Italiane -".

A far ricoverare Lillo Petrolo in ospedale è stato il medico di famiglia dopo il peggioramento repentino delle sue condizioni di salute: " È stato un bene perché da lì a poco tempo è andata peggio. Sono arrivato al massimo dell'ossigeno, saturavo pochissimo, così hanno deciso di trasferirmi nel reparto di terapia intensiva. Sono stato tre giorni, quello è stato il picco o ritornavo indietro o andavo verso il peggio ".