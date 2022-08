L'indiscrezione su Enrico Montesano: "Nel cast di Ballando con le stelle"

Dopo cinque anni di assenza dalla televisione pubblica, Enrico Montesano sarebbe pronto a tornare come concorrente nella prossima edizione di Ballando con le stelle. L'indiscrezione, data quasi per certa, è arrivata dal sito TvBlog, secondo il quale l'attore romano sarebbe a un passo dalla firma del contratto per partecipare alla trasmissione del sabato sera di Rai Uno.

" Un vero e proprio colpaccio quello messo a segno da Milly Carlucci, in collaborazione con l’agente di Montesano, Settimio Colangelo ", scrive il portale dedicato all’intrattenimento, che ricorda le sue ultime presenze in Rai (a Tale e quale show e Sanremo) nel 2017. Milly Carlucci avrebbe corteggiato con insistenza il 71enne, che negli ultimi anni è finito al centro delle polemiche per le sue prese di posizione su vaccini, mascherine e green pass. La conduttrice potrebbe avere puntato proprio sul fatto che, nel bene e nel male, Montesano fa sempre discutere, inserendo il suo nome nel cast del prossimo Ballando con le stelle.

La trasmissione prenderà il via sabato 8 ottobre e tra i nomi dei vip, che dovrebbero scendere in pista, figurano anche quelli di Giampiero Mughini, Nino D'Angelo, la speaker radiofonica Ema Stokholma, Paola Barale e lo chef Lorenzo Biagiarelli, nonché compagno di Selvaggia Lucarelli. Proprio con quest'ultima Enrico Montesano potrebbe avere più di uno scontro nel corso delle puntate dello show di Rai Uno. Tra i due non corre infatti buon sangue.

Nel 2021 tra la Lucarelli e l’attore ci fu un duro botta e risposta sui social network sul presunto contagio da Covid di Montesano. La giornalista dichiarò che il romano era stato ricoverato in ospedale e salvato dai medici, ma lui negò i fatti e fece sapere di voler procedere legalmente contro Selvaggia Lucarelli. Come era già successo con Alba Parietti prima e con Mietta successivamente, la giudice di Ballando potrebbe avere, dunque, qualche problema a rimanere imparziale di fronte alle esibizioni di Montesano. Intanto l'attore su Facebook non ha confermato né smentito la notizia della sua possibile partecipazione a Ballando.