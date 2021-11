Linecheck riaccende la musica fra concerti e rilancio economico

Dal 23 al 25 novembre la musica si riaccende dal vivo a BASE Milano e in live streaming da Berlino, Amburgo, Haldern, Londra, Madrid e Parigi con Linecheck 2021. Tre giorni con più di 100 appuntamenti tra panel, workshop, eventi networking e showcase con artisti internazionali. il focus della tre giorni è #Reverse, scelto per esplorare gli scenari presenti e futuri dell’economia musicale puntando all’internazionalizzazione della filiera italiana.

Il 23 di novembre a Milano apre i live il duo elettro-acustico Ba:zel, seguito poi Memento che presenterà il nuovo doppio singolo Oceano e Vipera, la dj Plastica aka Matilde Ferrari ed infine a terminare la serata James BKS, rapper e produttore già noto nella scena musicale francese con date sold-out alle spalle. Il 24 novembre è la volta dell’elettro-rock della chitarrista Giungla e la cantante made in Napoli LA NIÑA con il suo primo EP EDEN. Il 25 novembre on stage l’artista e cantautrice bulgara, ma oramai berlinese, DENA seguita poi dal rapper senegalese con suoni afrobeat F.U.L.A. A terminare l’ultimo live il progetto solista OSA con le sue influenze pop, elettroniche, minimal-techno o semplicemente acustiche e Hugo Sanchez.

Punto di forza di Linecheck 2021 è anche l’internazionalità dei suoi showcase, non solo per quanto riguarda l’aspetto artistico, ma soprattutto per le sei città europee che ospiteranno live locali inseriti all’interno diella manifestazione, un Festival diffuso.

Si parte sempre il 23 di novembre, da Amburgo, con il live di Pufuleti, artista naturalizzato tedesco ma di origine siciliana, che presenterà il suo nuovo album italo-tedesco RAMMBOCK; al The Imperial di Londra, suonerà IOSONOUNCANE, che porterà all’estero il suo nuovo album Ira amato dalla critica italiana, accompagnato da Giulia Tess in apertura. La partecipazione in presenza allo show sarà esclusivamente su invito, mentre è possibile acquistare il biglietto per la visione in live streaming su live.linecheck.it. Il 24 novembre saranno protagoniste le città di Haldern e Madrid. Nella prima, live dal Haldern Pop Bar, saliranno sul palco Terra Profonda e Stockdale. Per quanto riguarda la capitale spagnola, avremo come headliner il gruppo indie-rock spagnolo Melenas, con apertura del progetto italo-spagnolo Tth of Robert seguito da Olivia Is A Ghost. Lo showcase vede la collaborazione del Festival con il progetto “The Spanish Wave”, promosso e supportato da Live Nation ES per esportare i talenti della musica emergente nazionale all’estero. Il 25 novembre, da Berlino andrà in scena Pose Dia, a presentare il suo nuovo album Front Views, seguita da Ay Wing, e il suo progetto relativo all’ultimo LP dal titolo Angel Blue e infine Warm Graves che stupirà il pubblico con l’anteprima del suo prossimo progetto. Per Parigi, la line-up è ancora TBA.

Attraverso la piattaforma digitale live.linecheck.it il festival connetterà tra loro le 6 città europee dove si svolgeranno altrettante serate in presenza, per oltre 30 showcase che in contemporanea con Milano comporranno il programma musicale dell'evento. Una scelta dettata anche dall'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale di viaggi e trasferte.

Il venerdì 26 novembre, fuori abbonamento e a prezzo calmierato, si terrà Linecheck OFF la festa per tutti a conclusione del Festival. Per questo speciale evento ci saranno MACK feat. Lototek present S0NAX, Fourmi Rouz e Napoli Segreta, il dj set più richiesto a Milano che propone un viaggio sonoro tra le mille sfaccettature del capoluogo campano guidato da Famiglia Discocristiana e DNApoli. Napoli Segreta è anche il nome della compilation, pubblicata da NG Records, che raccoglie tracce rare o nascoste della discografia napoletana funk e disco.

Nei suoi oltre 50 panels, round tables e workshops, a Linecheck si parla di #CreatorsRights, tra le innovazioni tecnologiche del tracking e distribuzione, l’andamento del mercato streaming verso il 2022 in avanti, NFTs, di “attention economies” come nuova frontiera di remunerazione del creativo. E ancora di #SharedExperiences tra live-streaming, turismo musicale, ticketing ed il mondo dei club e festival e della politica territoriale a sostegno. Altri temi, il mondo del gaming attraverso il metaverse, portando ad esperienze #BeyondBoundaries in tutti i sensi, non solo digitali; di suoni immersivi ed intelligenza artificiale; territoriali, tra le onde delle radio europee e mediterranee, e di artisti italiani in conquista per il mondo; di industrie creative che si incrociano e si innovano verso #CreativeSinergies. Così come il racconto nelle sincronizzazioni audio video, il ‘come together’ tra brand musicali e non, la rigenerazione urbana, il mondo dell’arte di Beuys. La diversità in tutte le suo sfumature - gender, provenienza, tipo di musica e business - continua di essere a cuore di Linecheck che promuove #Playfair, verso un’accettazione ed implementazione degli Sustainable Development Goals.

Come sempre l’evento si propone come piattaforma di networking per dialogare, innovare e stringere relazioni tra tutti i player dell’industria musicale, nell’ottica di migliorare il settore seguendo i cambiamenti più importanti come innovazione tecnologica, sostenibilità e gender equality. Le Matchmaking Sessions, in presenza e virtuali, saranno l’occasione per potersi confrontare a tutto campo con importanti manager.

Linecheck sarà anche quest'anno main content partner della Milano Music Week, in programma dal 22 al 28 novembre, promossa da Comune di Milano - Assessorato alla Cultura, Siae, Fimi, Nuovoimaie e Assomusica. Con una formula ibrida - tra eventi dal vivo e iniziative online - la nuova edizione riunirà ancora una volta nella settimana della musica per eccellenza i principali attori della filiera per guardare al futuro dell’industria musicale verso una definitiva ripartenza del settore.

Su T​icketmaster​ è possibile acquistare i biglietti secondo le varie tipologie di biglietto, sia fisico che digitale (Abbonamento Full Pass Meeting + Festival, Single Day Ticket Meeting + Festival, Single Night Festival).