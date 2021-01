"L'invidia è ovunque". Quel like birichino di Noemi contro Emma e la Amoroso

Fa discutere la battaglia a colpi di tweet tra Noemi e un fan di Emma e Alessandra Amoroso. Un confronto serrato - scatenatosi in seguito al like messo dalla cantautrice a un post contro le due cantanti di Amici - che alla fine ha costretto la stessa Amoroso a dire la sua su Twitter.

Ad innescare la polemica è stato un like birichino di Noemi a un cinguettio che criticava il nuovo brano di Emma e Alessandra, "Pezzo di cuore". Nel post su Twitter (poi cancellato) le due artiste venivano accusate in modo velato di aver puntato più ad una trovata pubblicitaria che alla voglia di fare musica insieme. Un commento nel quale veniva citato anche il rapper Inokiness come metro di paragone positivo delle collaborazioni tra artisti.

Noemi che lascia il like a un commento contro Emma Marrone e Alessandra Amoroso è la dimostrazione che l'invidia è ovunque. Soprattutto dalle donne che reputi amiche e con cui hai fatto dei concerti contro la violenza sulle donne e per il sostegno femminile

Credo che questi commenti vadano nella direzione errata. Ho letto il post ed ero felice per l’elogio a Inokiness, non ho colto da subito il senso critico. Impossibile da parte mia muovere una critica verso due artiste e donne straordinarie! Il loro pezzo è stupendo, ascoltatelo

Il tweet incriminato (like compreso) è stato rimosso in breve tempo, ma non è sfuggito a un fan di Emma e Alessandra, che ha attaccato duramente Noemi: "". La cantautrice romana non è voluta però passare da rosicona e ha replicato all'utente giustificandosi sull'accaduto: "".

Le replica di Noemi non ha incontrato il favore di alcuni utenti del popolare social network, che hanno trovato il suo cinguettio di distensione verso le college una semplice "paraculata". A chiudere il cerchio e a frenare pettegolezzi e la rissa social ci ha pensato Alessandra Amoruso che, parlando anche a nome della Marrone, ha replicato: " Tranquilla Vero (Veronica Scopelliti, vero nome di Noemi), siamo sicure io e Emma che tu non abbia pensato al nostro "Pezzo di cuore" come una trovata commerciale ma solo una bellissima unione di due donne, due amiche nella musica...tutto il resto è noia! In bocca al lupo a te per il tuo Sanremo. Viva la Musica! ".