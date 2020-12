Lite coi paparazzi, tapiro d'oro (da Guinness) a Belen Rodriguez

Belen Rodriguez è la più attapirata della storia di Striscia La Notizia. La lite con i paparazzi a Roma, mentre la showgirl si trovava a pranzo con il suo fidanzato Antonino, le ha fatto guadagnare il 29° tapiro d'oro. Un vero e proprio record da quando il premio è stato istituito dal tg satirico di Antonio Ricci.

Il primo di una lunga serie

Sono passati dodici anni dal suo primo tapiro, eppure Belen Rodriguez continua a collezionare attapiramenti e premi. Ventinove per la precisione, l'ultimo dei quali consegnatole dain un servizio che andrà in onda nella prossima puntata di Striscia. Era il 2008 quando la bella argentina stringeva tra le mani il suo primo tapiro, conquistato per il chiacchierato flirt con Rossano Rubicondi all'Isola dei Famosi . Da quel giorno ne è passata di acqua sotto i ponti e anche di fidanzati e oggi un nuovo tapiro è entrato a far parte della sua già vasta collezione. Del resto lei lo aveva previsto. "", disse a Staffelli nel 2008

Tutta colpa della lite coi paparazzi consumatasi pochi giorni fa fuori da un locale a Roma, dove Belen Rodriguez si trovava in compagnia di Antonino Spinalbese, sua nuova fiamma. Un episodio culminato con l'intervento dei carabinieri e che ha richiamato l'attenzione mediatica. E così ecco arrivare l'ennesimo tapiro d'oro, per l'occasione in versione natalizia. " C'è gente educata e gente molto maleducata - ha dichiarato a Valerio Staffelli la showgirl argentina a proposito della lite con i paparazzi - Comunque non ho chiamato io i Carabinieri: stavano passando di lì. Io li ho fermati e poi il fotografo ha avuto un lunghissimo battibecco con loro ".