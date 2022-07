Le liti, il tradimento, i gossip. La Chiatti rompe il silenzio sulla crisi con Bocci

I suoi primi 40 anni, Laura Chiatti li ha vissuti al massimo e senza rimpianti. " Rifarei tutto quello che ho fatto. Sono libera. Ho sempre scelto in base a quello che sentivo mio. Ho un marito fantastico e due figli meravigliosi ", ha dichiarato l'attrice al settimanale diretto da Alfonso Signorini, che le ha dedicato la copertina nel giorno del suo compleanno. Eppure c'è chi era pronto a scommettere che con il marito, l'attore Marco Bocci, fosse a un passo dalla separazione.

Da mesi circolavano voci su una presunta crisi coniugale tra i due attori, ma la Chiatti oggi smentisce e parla di un rapporto vissuto tra alti e bassi come in ogni coppia. " Ci sono momenti in cui a ogni coppia che si rispetti accade qualcosa - ha detto l'attrice nell'intervista - possono arrivare delle turbolenze causate da lavoro, distanza e imprevisti che non fanno sconti a nessuno. E così arrivano a cascata ansie, stress e paura. Mantenere alta l'asticella non è sempre facile. Bisogna incontrarsi, capirsi, prendersi del tempo ".

Alla rivista Chi, Laura Chiatti ha ammesso di avere vissuto momenti difficili con Bocci fatti di scontri e incomprensioni, ma di essere ancora innamorata del marito: " Ci sono state delle discussioni, è vero, ma parliamo di discussioni che non ci hanno mai portato a prendere in considerazione l'idea di lasciarci. La nostra concezione non è mai stata quella di buttare, bensì quella di aggiustare tutto ". I recenti fatti di cronaca rosa - che vedono protagonisti Ilary Blasi e Francesco Totti - dicono che tutto è possibile, soprattutto quando di mezzo ci sono tradimenti e terze persone. La Chiatti e l'attore di "Squadra antimafia" sono sposati dal 2014 e insieme hanno avuto i figli Enea e Pablo.