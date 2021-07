La Littizzetto finisce di nuovo in ospedale

Luciana Littizzetto ha citato Vasco Rossi, con la sua celebre canzone "Eh... già", per annunciare ai suoi fan su Instagram il nuovo ricovero in ospedale. L'ennesimo dopo il brutto incidente avvenuto in strada nel dicembre del 2019, quando per una caduta accidentale si fratturò una rotula e il polso. La Littizzetto ha scherzato, mostrando un timido sorriso sui social network, raccontando di un recupero fisico ancora lungo e complicato.

" E sono ancora qua. Eh già. Ora tutti i fili e i ferri della rotula sono tolti ", ha ironizzato Luciana Littizzetto citando il rocker di Zocca e pubblicando sulla sua pagina Instagram la foto dal letto dell'ospedale. Nell'immagine condivisa con i suoi seguaci, la comica torinese si è mostrata nel letto della clinica Humanitas poco dopo l'intervento chirurgico subito al ginocchio per rimuovere i ferri che le erano stati impiantati in seguito all'incidente. Un'operazione di routine a oltre un anno di distanza dall'accaduto che l'ha riporta indietro nel tempo.

Il 29 dicembre scorso l'attrice 56enne è stata vittima di una brutta caduta in strada a Torino. Un incidente che l'ha costretta a subire un lungo intervento chirurgico per recuperare la frattura a una rotula e a un polso. " Gnocca da paura ma operazione ok! Grazie ", aveva commentato su Instagram subito dopo la prima operazione d'urgenza, rassicurando i suoi fan sul web. Ora, a distanza di mesi dall'accaduto, Luciana Littizzetto è tornata a varcare le porte dell'ospedale nella sua città natale. L'intervento, eseguito dallo staff medico dell'Humanitas, ha avuto un esito positivo e ora la comica è pronta a concentrarsi sulla riabilitazione post operatoria: " Ricomincia l’ambaradan del recupero. Ufffff ". L'attrice tornerà insieme a Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 3 il prossimo autunno, ma intanto dovrà affrontare un'estate intensa per recuperare l'uso del ginocchio.

Da Mara Venier a Antonella Clerici, da Emma Marrone a Filippa Lagerback sono tanti i volti noti e i colleghi del mondo dello spettacolo che hanno commentato il suo ultimo post con messaggi di auguri e sostegno. La comica torinese oltre a loro ha voluto però ringraziare i medici che l'hanno operata, citandoli nel post Instagram.