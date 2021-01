Love story al capolinea per Kim Kardashian e Kanye West?

Lei è una giunonica imprenditrice digitale, influencer e modella di 40 anni. Lui è stella della musica black, rapper e produttore. Insieme hanno dato vita a una delle coppie più chiacchierate dello showbiz. Ma, secondo quello che è stato riportato da Page Six, celebre magazine americano che si occupa di gossip a cinque stelle, sarebbe finito da tempo l’amore tra Kim Kardashian e Kanye West. Non ci sono ancora conferme ufficiale, ma secondo i rumor insistenti delle ultime settimane, la coppia sta già pensando al divorzio. Un divorzio che si preannuncia senza esclusioni di colpi e che, sicuramente, metterà a dura prova la tempra del rapper e di Kim Kardashian.

I motivi di questa separazione eccellente? Sono tra i più disparati. Secondo le prime ricostruzioni la Kardashian da tempo non indossava più la fede al dito, quell’enorme solitario di diamanti da 15 carati, dal valore di 8 milioni di dollari. Altre avvisaglie si notano anche dai comportamenti di Kanye West. Si vocifera che il rapper abbia trascorso da solo le feste di Natale in una tenuta di famiglia in Wyoming, dal valore di 14 milioni di dollari, circondato solo dalla sua cocente solitudine. E se così fosse, la bellissima love story tra i divi di Hollywood che ha fatto sognare i fan arriva al capolinea senza un lieto fine. Il magazine di proprietà di Ruprt Murdoch rivela che il divorzio sarebbe imminente, e che Kim Kardashian avrebbe già assodato un'avvocato. Si tratta di Laura Wasser, un vero squalo in materia. È celebre per essersi occupata del primo divorzio della Kardashian, quando nel 2011 è rimasta sposata per 72 giorni con Kris Humphries, giocatore dell’NBA. E non solo, la Wasser ha rappresentato anche Angelina Jolie, Britney Spears e persino Johnny Depp. "Sono a un punto morto", titolano i giornali. "Hanno mantenuto il segreto, ma a questo punto sono possono più nascondere niente. Come coppia sono finiti", affermano le fonti vicino alla coppia.

Di quel loro amore non è rimasto proprio niente. Chi sta seguendo l’evolversi della vicenda, rivela che Kim Kardashian era da tempo molto infelice del suo matrimonio, e avrebbe continuato a stare insieme a Kanye solo per il bene dei loro figli, North, Chicago e dei piccoli Saint e Psalm. Ma la situazione pare che sia arrivata a un punto di non ritorno. Già da settembre si è parlato di crisi. La Kardashian non ne poteva più delle crisi del rapper, affetto da bipolarismo, e non avrebbe neanche sopportato lo stress per la candidatura di West come Presidente degli Stai Uniti, rivelatasi poi un flop senza precedenti. E poi i messaggi in cui Kim avrebbe confessato di voler internare il marito, e una presunta relazione con un altro uomo. Senza dimenticare le tensioni al quarantesimo compleanno dell’artista. Non resta che attendere ulteriori dettagli in meriti. I due si sono sposati nel 2014, in una cerimonia a Firenze a Forte Belvedere, che ha lasciato il segno.