Luca Onestini replica agli attacchi: "Io e Ivana siamo una cosa sola"

" Oggi sono due mesi e mezzo che non ci vediamo ma grazie a Dio siamo nuovamente vicini" . Inizia così il tenerissimo post Instagram che Luca Onestini ha voluto dedicare alla sua amata. Ivana Mrazova è finalmente tornata in Italia, dopo un lungo periodo passato con la sua famiglia in Repubblica Ceca. Ma la coppia non può ancora incontrarsi: la modella, come previsto dalla normativa, dovrà rimanere in quarantena per altre due settimane e solo al termine di questo periodo d’isolamento potrà rivedere il suo Luca. L’ex gieffino ha voluto, però, mettere a tacere tutte le malelingue che sostenevano che i due fossero lontani perché in crisi.

" Vi ho promesso di condividere sorrisi e non rotture di cogl***i e questo è un sorriso enorme – ha continuato Luca Onestini -. Siamo una cosa sola e questo periodo lontani non ha fatto altro che rendermi ancora più consapevole di questo. In tanti hanno parlato a vanvera su di noi durante questo periodo lontani ma ognuno dice ciò che il suo 'cervello' gli permette di dire, quindi, compatiamoli e andiamo avanti ".

Quando è nato l’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova?

La storia tra Luca Onestini e Ivana Mrazova è iniziata nel 2017 tra le mura della casa più spiata d’Italia. Luca Onestini, all’epoca del Grande Fratello Vip, aveva una relazione con l’influencer Soleil Sorge, finita con una lettera, mentre il modello era ancora nella Casa. Ma Onestini non si è affatto abbattuto e ha approfondito la conoscenza con la modella ceca. Anche Ivana Mrazova era all’epoca fidanzata e nonostante l’evidente sintonia tra i due, nulla è accaduto. Pare che proprio la serietà e la timidezza della modella abbiamo fatto breccia nel cuore di Luca Onestini.

Dopo anni l’attrazione iniziale è diventata amore e i due sono più uniti che mai. Ma il grande passo sembra ancora lontano. " Vogliamo cinque figli, ci sposeremo, ma non adesso – ha dichiarato l’ex gieffino in un’intervista sul settimanale "Chi" pochi giorni prima del lockdown - . Fosse per Ivana, lo faremmo domani sulla spiaggia. Ma io sono per la tradizione: sarà in chiesa nella mia Bologna. Ancora però non sono pronto. Ma succederà" .

La pandemia sarà "galeotta"?

Ivana Mrazova era in Repubblica Ceca, sua terra d’origine, quando il Presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, ha annunciato l’inizio dell’isolamento per limitare il contagio da coronavirus. Per oltre due mesi e mezzo la modella non ha potuto fare ritorno a Milano a causa della mancanza di voli.

Ma la distanza dal suo Luca stava diventando insopportabile e quindi ha deciso di affrontare un lungo viaggio in macchina, pur di ricongiungersi con il fidanzato. Ha attraversato tre Paesi ed è stata bloccata sia al confine con l’Austria sia con la Svizzera. "È stato un viaggio veramente lungo e molto stressante – ha raccontato la modella ai suoi fan su Instagram -. Quando ai confini mi hanno detto che non ci facevano entrare, vi giuro che mi è venuta la testa bollente. Se mi avessero misurato la febbre, che non ho perché mi controllo sempre, vi dico avrebbero trovato che avevo 42. Non sapevo cosa fare. Tremavo, non ci credevo. Ce l’abbiamo fatta, sono qua ".

La lunga lontananza e il viaggio odisseico hanno fornito ulteriori prove sulla solidità del loro rapporto. La questione "matrimonio" verrà riaperta? La risposta tra 14 giorni.