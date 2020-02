Luca Ward: "Io e Giada Desideri abbiamo perso un figlio"

Conosciuto per essere uno dei doppiatori più famosi, Luca Ward ha prestato la voce a Russell Crowe e Keanu Reeves ma, al di là dei suoi successi professionali, nasconde drammi molto dolorosi che lo hanno segnato in passato.

Ospite di Vieni da me, Ward si è prestato per una lunga intervista con Caterina Balivo, alla quale ha confidato di aver perso un figlio e di aver avuto un rapporto molto difficile con la primogenita, nata dal matrimonio con Claudia Razzi. Ad oggi, Luca è sposato con l’attrice Giada Desideri e da lei ha avuto Lupo e Luna ma, come raccontato per la prima volta su Rai 1, ai due si sarebbe dovuto aggiungere un terzo che non è mai nato.

“ C'era anche un terzo (figlio, ndr) che però purtroppo non è andato in porto, dopo Luna, si sarebbe chiamato Leone – ha svelato Luca Ward, ammettendo di essere rimasto interdetto alla notizia dell’arrivo di un bambino inaspettato - . Quando mi ha detto che era incinta mi è preso un colpo perché comincio a fare i conti con l’età, non sono più un ragazzino, è successo 3 o 4 anni fa ”. “ Lei (Giada Desideri, ndr) ho visto che non ci era rimasta proprio bene, ho detto: ‘Oddio un altro?’. Perché ci pensi, poi però riflettendoci ho detto: ‘Ma sì io vengo da una famiglia numerosa, ma qual è il problema?’ – ha continuato a spiegare il doppiatore - . Poi alla fine i figli portano anche fortuna. Poi però purtroppo dopo poche settimane è andato via ”.