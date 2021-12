Ludovica Bizzaglia positiva al Covid: "Senza il vaccino sarebbe andata molto peggio"

Sta bene Ludovica Bizzaglia. L'attrice romana è risultata positiva al Covid insieme al suo fidanzato, Alessandro, ma entrambi hanno manifestato solo sintomi lievi. La 25enne ha svelato di avere contratto il virus attraverso alcune storie Instagram, raccomandando ai suoi follower di vaccinarsi per proteggere se stessi e gli altri.

L'attrice aveva completato l'iter vaccinale alcuni mesi fa e proprio grazie a questo ha scongiurato il manifestarsi di una sintomatologia più grave. Lo ha raccontato lei stessa, comunicando ai suoi fan come ha scoperto la positività al Covid: " Fortunatamente io e Alessandro stiamo bene. Abbiamo avuto dei lievi sintomi ma sarebbe potuta andare molto peggio se non fossimo stati vaccinati. Ci siamo contagiati tramite un familiare ".

Ludovica Bizzaglia si trova in quarantena nella sua abitazione a Roma da diversi giorni per questo, ha fatto sapere lei, ha dovuto rinviare al nuovo anno tutti gli appuntamenti e gli impegni professionali programmati in precedenza. La sua latitanza dai social network ha subito messo in allarme i seguaci del web, costringendo l'attrice a svelare cosa stava succedendo. Nel ribadire le sue buone condizioni di salute, la Bizzaglia ha invitato i suoi follower - come aveva già fatto in altre occasioni - a credere nel vaccino e nella scienza: " Siamo giovanissimi e in ottima salute, ma nonostante questo abbiamo avuto un po' di acciacchi, motivo per il quale vi dico vaccinatevi. Si tratta di un gesto per voi e per gli altri ".