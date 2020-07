"Razzista". Mastrangelo insultato ​dopo il selfie con Salvini

Tra Capitani ci si intende e non è una novita che Luigi Mastrangelo sia un sostenitore di Matteo Salvini. Basta aprire il profilo Instagram del leader della Lega e scorrere tra le sue foto per trovare un commento o un like del pallavolista. L'ex capitano della nazionale pochi giorni fa ha voluto anche ricondividere sul suo profilo un selfie inizialmente pubblicato su profilo di Matteo Salvini. " Oggi con Matteo Salvini, l'unico leader del panorama politico italiano ", ha scritto Luigi Mastrangelo come didascalia dello scatto, dove sono entrambi sorridenti. Un vero e proprio endorsement da parte del campione, che mai si sarebbe aspettato un'ondata d'odio come quella che ha ricevuto solo per la pubblicazione di questa foto.

A pochi minuti dalla condivisione, addosso a Luigi Mastrangelo è piovuta una valanga di insulti, quasi tutti incentrati su un unico argomento: il razzismo. Luigi Mastrangelo sarebbe un razzista perché sostiene Matteo Salvini, a quanto pare il razzista per eccellenza del nostro Paese per le sue politiche di protezione dei confini italiani contro l'immigrazione clandestina. Offese e insulti che il campione non accetta e dai quali si è difeso dalle colonne del Corriere della sera. " Sono un sostenitore di Salvini, ma non sono razzista. Quelli che mi accusano non sono miei follower, ma profili fake di gente schierata a sinistra. Ho giocato con colleghi provenienti da tutto il mondo, ho gioito, abbracciato e pianto con loro. Come posso essere mai razzista? Non si può etichettare una persona dal suo orientamento politico. E poi i leghisti non sono per niente razzisti ", ha spiegato Luigi Mastrangelo.

A chiedermi la foto è stato lui e io l’ho solo ritwittata

ha dimostrato di essere risoluto e di

Oggi c’è una sola Lega. L’altra, quella del Nord, non esiste più. A me interessa che si faccia il bene dell’Italia, le polemiche del passato non mi riguardano

Nel momento in cui subentra la necessità di spiegare e motivare le proprie scelte politiche è evidente che nel Paese ci sia un problema. Luigi Mastrangelo ha, poi, raccontato com'è nata la foto con Matteo Salvini: "". Per l'ex campione di pallavolo, il leader della Lega è l'unico politico attualmente in grado di risolvere i problemi del Paese e " saper gestire il problema dell’immigrazione ". Mastrangelo, pugliese e profondamente legato alla sua terra, nella Lega di oggi non vede gli elementi discriminatori verso il sud per i quali Salvini è stato spesso attaccato in passato: "".