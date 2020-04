Luisiana Lopilato difende Michael Bublé: nessun abuso

La voglia di sollevare l'animo dei follower attraverso una diretta giornaliera su Instagram ha finito per travolgere la quotidianità di Michael Bublé e della moglie Luisana Lopilato, con tanto di accuse da parte dei fan per i modi troppo irruenti e sgarbati mostrati nei confronti della consorte. Nella clip, ricondivisa più volte dalla rete, si vede l'artista strattonare e dare delle gomitate a Luisana, un gesto davvero poco amorevole che viene subito represso con un abbraccio. Un linguaggio non verbale che ha colpito negativamente i sostenitori della coppia, i quali hanno iniziato a osservare il cantante con occhi diversi, comprese le vecchie clip.

Ma se Bublé non ha voluto replicare alle accuse ben poco velate, ci ha pensato Luisana, che prima ha scritto un lungo comunicato di difesa affidandolo a Instagram, poi ha completato il tutto con un'altra diretta sul social. Nel video si può osservare la donna che parla fissando direttamente l'obiettivo del cellulare, appoggiando saldamente le mani sul bancone della cucina, una posa che mostra decisione e sicurezza. La donna ringrazia per la preoccupazione dimostrata e la sensibilità nei confronti di un argomento così importante come la violenza domestica, di cui lei per fortuna non è vittima, come ha ribadito. Ma invita tutti a essere sempre vigili nei confronti della problematica, segnalando subito quando serve: una scelta che potrebbe aiutare molte donne.

Michael Bublé and Wife Luisana Lopilato 'Treat Each Other with the Greatest Respect' Rep Says After Backlash https://t.co/tkZKflU8nI — People (@people) April 16, 2020

La cantante e attrice argetina si sente orgogliosa della sua provenienza e dell'amore che i fan le hanno dimostrato, della preoccupazione e delle attenzioni che hanno avuto nei suoi confronti. Concludendo il tutto con un grazie molto sentito e riconfermando di non esserne vittima. La clip della diretta è stata poi condivisa più volte attraverso le piattaforme social e ai più non è sfuggita la presenza fisica di Bublé, praticamente al fianco della moglie, con un braccio intrecciato con quello di Luisana. Il cantante la osserva per tutto il tempo della diretta, sollevando così nuovi dubbi nei fan della donna.

Dice “NO” asintiendo con la cabeza, lo vieron????



Michael Buble / Luisiana Lopilato pic.twitter.com/3frFzD0GUw — Florencia (@FlorDellepiane2) April 13, 2020

Un portavoce dell'artita ha voluto mettere fine alle polemiche ribadendo che non ci saranno ulteriori commenti nei riguardi di queste accuse. Invitando tutti a osserarli quotidianamente attraverso le loro dirette Instagram, così da constatare l'amore che li unisce e il comportamento alla pari, un equilibrio perfetto in una coppia che il team dell'artista definisce perfetta.

