L'ultimatum di Pago a Serena: "Se continua così, non vado avanti"

La tensione tra Pago e Serena Enardu è alle stelle: dopo l’incontro con il fratello di lui e la scoperta dei like su alcune foto di Alessandro Graziani, il cantante sembra essere combattuto tra testa e cuore.

L’ingresso del fratello di Pago al Grande Fratello Vip sembra aver destabilizzato completamente la coppia: le accuse nei confronti di Serena hanno portato Pago a riflettere su alcuni aspetti e la Enardu a comprendere come la sua presenza non sia gradita agli occhi di molti e, in particolar modo, a quelli della famiglia del suo compagno. Così, a distanza di qualche ora dall’ultima diretta su Canale 5, Pago si è lasciato andare ad un sfogo con Paolo Ciavarro.

“ Non torniamo indietro! Siamo riusciti a riprenderci...mi...ia tornare indietro è proprio una tortura che non voglio! – si è sfogato Pago con l’amico - . Se la vogliono loro (il Gf Vip, ndr), io abbandono! Non me ne frega un ca..o di rivivere quella roba lì, io voglio vivere una cosa nuova, anche con lei. Farla andare via buttando me..a su di li, non voglio! ”. Il cantante, quindi, ha manifestato assoluto disappunto per quanto successo durante la prima serata e ha ribadito di voler affrontare con Serena delle questioni private se e quando lo riterranno opportuno e non nel momento in cui viene deciso dagli autori.

Ciavarro, che si è mostrato in accordo con Pago, ha tuttavia sottolineato come il like alle foto del single di Temptation Isand Vip sia stato una mancanza di rispetto da parte di Serena. “ Se vuole ricostruire la fiducia, non può fare questi errori ”, ha fatto sapere Paolo, mentre il cantante gli ha fatto eco lanciando un vero e proprio ultimatum alla fidanzata: “ Se non cambia non vado più avanti, diventa un tornare indietro ”.

La situazione tra Pago e Serena, dunque, sembra essere davvero molto precaria. Nonostante lui abbia ribadito di credere al suo ritrovato amore e alle parole che lei gli ha detto entrando nella Casa, ha sottolineato come il ritorno al passato con i “movimenti social” della Enardu lo abbiano particolarmente destabilizzato. Lei, dal canto suo, non ha potuto far altro che ribadire di aver fatto tutto in buona fede e senza alcun secondo fine, ma si è dimostrata molto titubante sul proseguimento della loro relazione nel caso in cui gli equilibri di coppia dovessero essere continuamente interrotti come accaduto in puntata.