"L'uomo ha distrutto i dinosauri". La gaffe di Al Bano scatena il web

La gaffe di Al Bano in diretta a Domenica In ha animato la domenica pomeriggio degli internauti, che si sono divertiti ad ironizzare sulle parole del cantante di Cellino San Marco facendolo finire in trend topic.

Ospite di Mara Venier, Al Bano si è collegato con Rai 1 direttamente dalla Tenuta dove ha trascorso tutta la sua quarantena in compagnia di Loredana Lecciso e Romina Power che, come sottolineato in più di un’occasione, ha alloggiato ben distante dalla “nemica storica”.

Ma l’ugola di Cellino San Marco ha voluto evitare, senza troppi giri di parole, ogni tipo di riferimento alla sua vita privata e, dopo un botta e risposta con la Venier, cui ha impedito di leggere una poesia scritta da Romina per lui, Al Bano ha preferito concentrarsi sugli eventi che hanno cambiato l’Italia in questo periodo di emergenza sanitaria.

Ed è stato proprio in questo momento che Carrisi si è lasciato scappare una esternazione che ha fatto sbellicare dalle risate tutti gli spettatori che, con attenzione, lo seguivano dal divano di casa. “L’uomo ha distrutto i dinosauri, figuriamoci se non distrugge questo piccolo verme, microbo, che si chiama coronavirus – ha commentato Al Bano - . L’uomo ha sempre vinto contro le pestilenze, contro i virus, contro la Spagnola, contro le guerre, contro i dittatori. Ce la faremo, sicuramente ce la faremo. Bisogna solo stare attenti a quello che sta creando questo virus: sta creando l’economic virus e i politici devono prevenire questo enorme malessere”.

Le parole di Al Bano non sono passate inosservate e, in pochissimi secondi, hanno fatto il giro della rete. La gaffe riguardo la distruzione dei dinosauri da parte dell’uomo ha fatto morire dal ridere il popolo del web e i commenti a riguardo non si sono fatti attendere. “L’uomo ha anche sconfitto gli alieni”, “Quel verme del coronavirus vuoi vedere che arrotonda pure la terra?”, “Ma non li avevamo resuscitati e messi nel Jurassic Park?”, ha ironizzato qualcuno, “Livello di cultura: l'era glaciale il cartone”, “Troppo vino...”, “Al Bano posa il fiasco”, “Un bicchiere di vino di troppo”, hanno continuato a scherzare gli utenti del web.