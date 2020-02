Sanremo, M¥SS KETA attacca Mara Venier: "Prova sul campo"

Una delle protagoniste della settantesima edizione del Festival di Sanremo, condotto da Amadeus e trasmesso su Rai 1 dal 4 all'8 febbraio, fa ancora discutere, nelle ultime ore. Si tratta di M¥SS KETA. La rapper milanese aveva duettato con Elettra Lamborghini sulle note di Non succederà più (brano pubblicato da Claudia Mori nel 1982, ndr), nella serata delle cover dell'evento ligure. E, nella diretta di Domenica in trasmessa il 16 febbraio su Rai 1, era stata, non a caso, menzionata dalla conduttrice, Mara Venier. Nel corso della nuova ospita tv di Elettra Lamborghini, registratasi al noto talk-domenicale, la Venier aveva, infatti, parlato con quest'ultima della sua partecipazione alla kermesse sanremese, per poi non lesinare critiche sulla sua performance in duetto, eseguita alla terza diretta del Festival. E, a margine di quanto dichiarato dal volto Rai, la rapper interessata ha replicato sul suo profilo Twitter.

"Se tu cerchi una compagna di una certa età, un po' âgée -aveva detto la "zia d'Italia" all'intervistata-, per fare un duetto io mi propongo. Perché canto meglio della tua compagna Myss Keta, con tutta la simpatia... Sarà stata l'emozione, ragazzi...". Dalle ultime dichiarazioni, rilasciate nella confidenza ad Elettra Lamborghini, emergerebbe, quindi, che la conduttrice veneziana non abbia per niente gradito il duetto registrato dalla "twerker queen" bolognese con la rapper milanese.

Tuttavia, la risposta di quest'ultima non si è fatta attendere molto, su Twitter. In un messaggio pubblicato nelle ultime ore, la Keta ha, così, ribattuto alla conduttrice Rai: "Prova sul campo, @maravenier". E, com'era prevedibile che accadesse, sotto il tweet provocatorio in questione, non sono mancati i commenti del web. "Sento aria di dissing ", ha, ironicamente, commentato qualcuno. "Mamma mia, guanto di sfida lanciato... Prossima domenica, gara di canto", ha riportato un utente, in un altro tweet. "E dopo Sanremo si conquista Domenica in", si legge, ancora, sulla rapper. Un altro follower le ha, poi, scritto parole d'elogio: "Amore, anche le piastrelle lo sanno che sei la donna del momento". Tra i diversi messaggi giunti sul profilo della rapper, emerge anche quello della risposta, al suo "guanto di sfida", di Mara Venier: "La invito a Domenica in e la sfida sarà in diretta".

Nell'ultima diretta di Domenica in, trasmessa ieri, Elettra Lamborghini e Mara Venier avevano divertito il pubblico di casa Rai scatenandosi in un sexy balletto, eseguito sulle note del singolo sanremese della cantante bolognese, Musica (e il resto scompare). E nella prossima diretta, prevista per domenica 23 febbraio, la conduttrice Rai potrebbe riservare ai telespettatori un nuovo esilarante siparietto, insieme a M¥SS KETA.