"Un malato di mente", il web chiede l'espulsione di Dayane per le parole su Zorzi

Le ultime parole di Dayane Mello nella casa del Grande Fratello Vip hanno scatenato una dura polemica sul web. La bella brasiliana potrebbe essere sottoposta a provvedimenti disciplinari, ma intanto sui social network si è scatenata la bagarre e la modella è stata travolta dalle critiche.

A far finire Dayane Mello nel mirino degli internauti sono state le sue parole contro Tommaso Zorzi: " Mettono la musica che piace a lui solo perché ha i suoi problemi mentali ". Un'esternazione di cattivo gusto che non è affatto piaciuta ai telespettatori del Grande Fratello Vip, che sul web si sono scagliati contro la modella: " La frase di Dayane Mello rivolta a Tommaso Zorzi 'malato mentale' é grave tanto quanto le offese di Nardi. Che non giustifichino il tutto dicendo 'ma è straniera'", "Dite a Dayane che il "malato di mente" la sera brasiliana è stato con lei perché non voleva si sentisse isolata Non sei neanche mezza unghia in confronto a lui", "Noi che seguiamo il GF non ci stiamo più a vedere Dayane che offende pesantemente Tommaso eticchettandolo "malato di mente"! È giusto che il GF prenda provvedimenti seri e importanti ".

Come si può giustificare quanto detto da Dayane? Tommaso soffre di un disturbo d’ansia, non è un malato di mente. Un disturbo che affligge tante persone, squalificarla sarebbe il minimo

Siete vergogna se non prenderete provvedimenti. ..quella vipera di Dayane s permette di dite a tommy che è un malato di mente!!!! C'è stata gente cacciata via per molto meno

Impossibile giustificare, secondo il popolo dei social, l'uscita infelice di Dayane che con Zorzi sembrava avere un rapporto di amicizia. Le sue parole, pesanti come macigni, sono state riprese e commentate in centinaia di tweet. Nessuna scusa per l'atteggiamento di Dayane che in molti hanno definito peggio di

Difficile sapere se la produzione del Grande Fratello Vip prenderà provvedimenti o meno nei confronti di Dayane Mello, ma c'è da scommettere che la questione verrà affrontata da Alfonso Signorini. Che sia in programma un confronto con Tommaso in diretta?