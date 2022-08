Il malore poi il ricovero in ospedale: cosa è successo a Renato Pozzetto

Sono stati giorni di apprensione per le condizioni di salute di Renato Pozzetto. L'attore, 82 anni compiuti lo scorso 14 luglio, è stato colpito da un malore alla vigilia di Ferragosto e ha trascorso alcuni giorni nel reparto di medicina generale dell'ospedale di Circolo di Varese. Niente di grave per Pozzetto, ma la sua degenza in ospedale si è prolungata più del dovuto per alcuni controlli medici e i fan si sono subito allarmati.

A ridimensionare la situazione ci ha pensato lui stesso. Nelle scorse ore, infatti, Renato Pozzetto ha deciso di pubblicare un messaggio nelle storie dell'account Instagram del ristorante gestito dalla sua famiglia a Laveno Mombello sulle rive del lago Maggiore. " Grazie per il pensiero. Tutto bene. Taaac" , ha scritto l'attore simbolo della comicità italiana e noto per le gag con l'amico e collega Cochi Ponzoni.

L'interprete di "Il ragazzo di campagna" e "Un povero ricco" ha confermato di avere ritrovato salute e buonumore concludendo il suo ringraziamento ai fan con quel "taaac", che lo ha reso celebre. Un modo come un altro per spazzare via il pessimismo che da giorni circolava in rete dopo il malore, che lo ha colpito mentre si trovava proprio a Laveno. In seguito al ricovero, infatti, sui social era esplosa la preoccupazione dei fan e qualcuno aveva anche pensato al peggio. Nel rassicurare i suoi fan Renato Pozzetto non ha chiarito, però, quale problema di salute lo ha interessato, ma le dimissioni dall'ospedale di Varese confermano che le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Solo poche settimane fa, Renato Pozzetto era stato colpito da un grave lutto con la scomparsa del fratello maggiore Ettore, che aveva compiuto 91 anni lo scorso aprile. Come riferisce Il Giorno, due anni fa Renato Pozzetto aveva accusato un problema di salute simile, che lo aveva costretto a un breve ricovero presso l'ospedale San Raffaele, fortunatamente - anche in quel caso - senza conseguenze.