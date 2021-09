Gf Vip, primi baci in piscina tra Manuel e Lulù

Poco importa che siano passati solo pochi giorni dall'inizio del reality. Nella casa del Grande Fratello Vip una coppia sembra essere già nata. Il feeling tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassie è scattato sin dalle presentazioni, ma nelle ultime ore tra i due c'è stato un vero e proprio avvicinamento fisico tra baci e carezze.

Manuel Bortuzzo è uno dei protagonisti indiscussi della nuova edizione del reality di Canale 5. Il nuotatore, salito agli onori della cronaca per essere rimasto paralizzato in seguito a un'aggressione in centro a Roma nel 2019, è uno dei volti più amati e apprezzati del Grande Fratello Vip. La sua forza, la sua positività e i suoi modi gentili stanno conquistando il pubblico giorno dopo giorno. La sua sensibilità ha colpito anche una delle principesse etiopi, Lucrezia Selassie, che sin da subito ha stretto un legame forte con l'ex nuotatore.

Nel loft di Cinecittà Manuel e Lulù stanno trascorrendo molto tempo insieme e negli ultimi giorni si sono moltiplicati i gesti di intesa e di affetto tra loro. Carezze, abbracci e confidenze catturati dalle telecamere che, nelle ultime ore, sono sfociate nei primi timidi baci. Complice un bagno in piscina - dove Lucrezia e Bortuzzo sono rimasti soli - la coppia si è lasciata andare. Nelle immagini diffuse sui social network, i due ragazzi si mostrano affiatati e complici mentre giocano e scherzano in acqua, cedendo alla fine ad abbracci romantici e timidi baci.

La disabilità di Manuel non ha condizionato i compagni di avventura al Gf Vip e non sembra avere condizionato Lucrezia che, nell'ultima diretta del programma, ha ammesso di provare una particolare simpatia per l'ex nuotatore: " È una persona importante, anche se ci conosciamo da una settimana ". L'intesa è reciproca, tanto che Bortuzzo ha confessato a Signorini di apprezzare la fisicità scattata tra loro: " Siamo entrambi sensibili e vogliamo sentire affetto e ce lo diamo ". La coppia piace agli inquilini della Casa e ha già trovato un vasto gruppo di sostenitori sul web, dove già impazzano gli hashtag a loro dedicati. La nota stonata fuori dal coro però non manca. Per qualcuno le attenzioni di Lulù per Manuel sarebbero solo una strategia per prolungare la permanenza nel reality.