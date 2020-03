Mara Fasone: "Tra me e Luigi Mastroianni? Una conoscenza"

Da tempo si rincorrono i rumors su una presunta liaison tra Mara Fasone e Luigi Mastroianni: i due sono stati avvistati più volte insieme, ma non hanno mai confermato o smentito le voci sul loro conto.

La prima a rompere il silenzio in merito alla relazione con l’ex tronista è stata la Fasone che, intervistata da Uomini e Donne magazine, ha chiarito tutto. “ Al momento tra me e Luigi è in corso una conoscenza che non so, ad oggi, a cosa potrà portare – ha precisato lei, sottolineando che la frequentazione è iniziata da poco - . Ma a differenza di quello che si mormora, è tutto nato in tempi recenti ”.

Secondo le indiscrezioni iniziate a circolare sul web, infatti, Mara e Luigi avrebbero iniziato a frequentarsi da molto più tempo, addirittura da quando lui era ancora impegnato con Irene Capuano. La Fasone, però, ci ha tenuto a smentire ogni illazione sul suo conto, tenendo a precisare che i due non si sono mai nascosti.

Proprio riguardo l’incontro durante il quale sono stati paparazzati insieme, Mara ha spiegato che si trattava di un “semplice pranzo tra amici che hanno voglia di scambiarsi due chiacchiere”. “ È assurdo il modo in cui due persone siano andate a caccia di dettagli, pensando di dover risolvere grandi misteri – ha detto lei - . Io e Luigi non avevamo motivi per nascondere nulla, altrimenti non saremmo usciti in un locale pubblico ”.