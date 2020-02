Mara Venier gela Bugo: "Ma Irene Grandi è stata a Sanremo 2020?"

Questa domenica, 16 febbraio, è stata trasmessa su Rai 1 la nuova puntata di Domenica in. E nell'ultimo appuntamento televisivo, si è parlato ancora una volta della settantesima edizione del Festival di Sanremo, insieme a diversi ospiti accorsi in studio, tra cui Cristian Bugatti in arte Bugo. Il cantautore ha rilasciato nella nota trasmissione un'intervista esclusiva, in cui ha messo a tacere alcuni gossip concernenti i suoi rapporti con Morgan. E ha, in particolare, chiarito di non essersi ancora confrontato con quest'ultimo, dopo la loro squalifica dalla kermesse ligure. Nel corso dell'ospitata tv, la conduttrice ha commesso diverse gaffe, in diretta. Incalzato dalla Venier sulle canzoni concorrenti di Sanremo 2020, Bugo ha espresso la sua preferenza: "Mi sono piaciute tante canzoni... ma la prima che mi ha colpito è quella di Irene Grandi".

E, a margine della preferenza rivelata in puntata, la "zia d'Italia" è incappata in una défaillance, per poi correggersi subito dopo dinanzi a Bugo, rimasto visibilmente di sasso per la sua gaffe: "Irene Grandi? Ma non c'era!... Ah... no... ho sbagliato!! ...Ho la febbre!". La cantante originaria di Firenze ha, infatti, partecipato all'ultimo Festival della Canzone italiana, con il brano Finalmente io, che vanta tra i suoi autori il nome di Vasco Rossi.

Nell'ultimo intervento televisivo, l'artista originario di Rho e classe 1973 ha, inoltre, menzionato il titolo del suo album eponimo, Cristian Bugatti, su esplicita richiesta della Venier. "Qualcuno pensa che si siano messi d'accordo - è, quindi, intervenuta la Venier sull'avvenuta squalifica di Morgan e Bugo da Sanremo 2020, per poi commettere una nuova gaffe-, devi essere contento Bugo, sei primo in classifica. Devi vedere il bicchiere mezzo pieno...".

E, a differenza di quanto riportato dalla conduttrice a Domenica in, Bugo non ha raggiunto la prima posizione nella sezione 'Top album' della classifica Fimi. Il suo album, infatti, nell'attuale classifica settimanale -aggiornata al periodo dal 07/02/2020 al 13/02/2020- figura alla 28° posizione.

Bugo chiarisce sull'affaire Morgan

Alla penultima serata di Sanremo 2020, Morgan aveva intonato, sul palco del Teatro Ariston, dei versi diversi rispetto a quelli del testo originale di Sincero, il brano proposto insieme a Bugo e poi ammesso al Festival. I versi cambiati si erano rivelati, in quella circostanza, dei suoi rimproveri destinati all'altro membro del duo.