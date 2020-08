Mara Venier sbotta contro gli influencer: "Rompono i co... Li trovo insopportabili"

Esibizionisti o guardoni? Gli utenti dei social network, oggi, si dividono in due categorie e se da una parte ci sono gli influencer che condividono ogni istante della loro vita sul web, dall'altra ci sono i curiosi pronti a osservare e commentare ogni post. Tra questi ultimi si schiera anche Mara Venier, che nell'ultimo intervento a radio Deejay ha confessato di non essere particolarmente amante della condivisione di foto e contenuti e di non gradire l'ostentazione degli influencer.

La popolare conduttrice è stata raggiunta telefonicamente da Rudy Zerbi nella sua trasmissione radiofonica per parlare dell'argomento della puntata, "Instagram". Tra una battuta e l'altra Mara Venier non si è risparmiata nel parlare dei social, svelando: " Mi diverto molto a vedere gli altri; più che postare mi piace curiosare. Guardo i profili e vedo un mondo di esibizionisti che così non l'ho mia visto. Il lockdown ha represso molto e li vedo tutti molto scatenati questa estate ".

A offrirle l'occasione giusta per dire la sua sugli influencer è stato Zerbi, che ha parlato di "esagerazioni spesso molto fastidiose" e Mara Venier non ha resistito: " Alla fine rompono proprio i co***oni! Alla lunga diventano insopportabili. Ci vuole un po' di buon senso anche nell'uso di questi social. Parlo anche di questi influencer molto in voga ma bisogna avere buon senso ".