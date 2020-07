"A 70 anni copriti", "Perché non vai affan....o", battibecco social tra Mara Venier e un follower

Mara Venier torna alla normalità e non perde il suo piglio. Tolto il gesso al piede, la conduttrice di Domenica In si è mostrata - sui social network - alle prese con il lento ritorno alla normalità fatto di camminate e movimenti senza stampelle. Il video della sua "sfilata" a bordo piscina, per mostrare ai fan il suo recupero fisico, ha scatenato però un bel battibecco con alcuni follower, autori di alcuni commenti impietosi.

Spenti i riflettori sulla sua trasmissione domenicale in onda su Rai Uno, Mara Venier si sta godendo le vacanze in Versilia insieme al marito Nicola Carraro e ad alcuni amici. A Viareggio la conduttrice è sbarcata con la voglia di mettersi alla spalle la difficile stagione televisiva appena conclusasi che, seppur gratificante negli ascolti, non è stata semplice per colpa del coronavirus, della quarantena e dell'incidente che l'ha vista protagonista ormai due mesi fa.

Sui social network Mara Venier ha voluto però condividere con i suoi follower il lento ritorno alla normalità, con l'addio (sembra definitivo) al gesso al piede. " Dopo due mesi piano ....piano ...faccio i primi passi...cammino, cammino! ", ha scritto la presentatrice veneta mostrandosi in un ironico video, mentre sfila a bordo piscina. Un post che ha raccolto una pioggia di consensi e che è stato ricondiviso da Trash Italiano, account Instagram dedicato all'intrattenimento. La pagina social di condivisione è stata così teatro di un scontro verbale tra Mara Venier e un'utente.