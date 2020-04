Mara Venier scoppia a piangere a "Domenica In" per il video del nipotino

" Oggi non ce l’ho fatta ...non mi aspettavo questa bella sorpresa...siamo tutti più fragili..e non vedere i nostri nipoti è devastante...buona Pasqua a tutti e scusate.... ", così Mara Venier si è scusata su Instagram dopo il pianto a dirotto nella puntata pasquale di "Domenica In". Verace, ironica ma anche emotiva, Mara ha saputo conquistare il pubblico del piccolo schermo con la sua autenticità. Il suo rapporto con gli spettatori è sempre stato aperto per questo la conduttrice non ha mai represso le sue emozioni, mostrandosi – spesso – anche in lacrime. Nell’ultima puntata di "Domenica In", andata in onda nel giorno di Pasqua, Mara Venier si è lasciata andare a un pianto disperato alla vista del video messaggio inviatole dal nipote Giulio.

Dopo uno stop di alcune settimane, imposto dall’emergenza da coronovirus, la regina della domenica è tornata in video con il tradizione format pomeridiano "Domenica In". Nel giorno di Pasqua gli autori del programma hanno voluto fare una sorpresa a Mara Venier, inconsapevoli della reazione che questa avrebbe avuto su di lei. In avvio di puntata sul maxischermo presente in studio è stato mandato in onda il video messaggio di auguri, che il suo adorato nipotino Giulio le aveva inviato. Nel breve filmato il piccolo Claudietto, o Iaio come lo chiama affettuosamente la presentatrice veneta, ha salutato la nonna levandosi il ciuccio e le ha fatto gli auguri: " il piccolo Claudietto, o Iaio come lo chiama affettuosamente la conduttrice veneta, che si è levato il ciuccio e le ha fatto gli auguri: “Ciao nonna, buona Pasqua” . Con lui anche l’abbraccio virtuale di decine di altri bambini che hanno augurato alla Venier e ai telespettatori una serena e buona Pasqua.