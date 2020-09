La Venier telefona in diretta alla Isoardi. Ma in video è mezza nuda: "Ero in doccia"

In diretta può succedere di tutto. Anche di chiamare a sorpresa l'ospite e pizzicarla mezza nuda in procinto di farsi la doccia. È successo a Elisa Isoardi nel corso dell'ultima puntata di Domenica In. Mara Venier, nel bel mezzo di una discussione in studio su Ballando con le stelle, ha pensato bene di fare una video chiamata improvvisata alla 37enne, sorprendendola poco prima di entrare nella doccia. Stupore in studio, battutine e l'imbarazzo della Isoardi che, avvolta in un asciugamano, ha fatto buon viso a cattivo gioco.

L'ultima puntata del format domenicale di Mara Venier ha ospitato, come di consueto, alcuni dei protagonisti di Ballando con le Stelle: giudici, ballerini, insegnanti e opinionisti. Nel bel mezzo della chiacchierata, però, la padrona di casa ha deciso di fare un'incursione a sorpresa in casa di Elisa Isoardi, video chiamandola con Instagram. Mai gli squilli a vuoto dei primi secondi avrebbero potuto far intuire il motivo della mancata risposta di Elisa Isoardi, che poco dopo si è palesata.

" Siete matti ", ha esordito nel rispondere semi nuda e trafelata alla telefonata in diretta tv fatta da Mara Venier. In studio ad assistere alla scena Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Alberto Matano, che da alcuni minuti stavano discutendo della performance solitaria della Isoardi a Ballando con le stelle. Nell'ultima puntata dello show condotto da Milly Carlucci, infatti, l’ex conduttrice de La Prova del cuoco ha dovuto ballare senza il suo partner, Raimondo Todaro, operato d’urgenza per un'appendicite. E così la Venier ha pensato bene di coinvolgere in collegamento esterno Elisa Isoardi che, nel frattempo, stava per concedersi una doccia rigenerante.

" Starà al capezzale di Raimondo ", ha ironizzato Mariotto mentre al telefono la conduttrice televisiva si negava, poi la risposta e la sorpresa inattesa. " Ma dov'eri? Nooooo ma c'hai l'asciugamano....a favolosa! ", ha esclamato tra l'imbarazzo generale Mara Venier mentre Selvaggia Lucarelli incalzava: " Ma sei sola? Non farci preoccupare ". Un siparietto piccante che non ha lasciato indifferenti telespettatori e personale presente in studio. Mara Venier non ha mollato la presa e ha "costretto" la conduttrice a raccontare la sua esperienza a Ballando con una mise decisamente inconsueta per il pomeriggio domenicale. Il tutto a favore dello share.