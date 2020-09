Todaro e Elisa Isoardi infiammano la pista: "Non abbiamo fatto nulla". Ma quanti baci alle prove

Ci sono o ci fanno? È la domanda che telespettatori e curiosi si stanno facendo da settimane sul conto di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. La coppia ha esordito sulla pista di Ballando con le stelle da poche ore ma il gossip - che li vorrebbe già innamorati - è sempre più bollente. Le prove in sala sempre più ricche di baci e sfioramenti, il tango sensualissimo sulla pista del sabato sera e quel feeling sui quali i due sembrano marciarci un po' troppo.

Roba da far sbottare anche una delle giurate più discusse, Selvaggia Lucarelli, che - dopo aver elogiato le doti dell'ex conduttrice de La Prova del Cuoco - ha ammonito la coppia: " Meno plastica, meno ammiccamenti per i giornali e gossip e più ballo ". Ma si sa il programma di Milly Carlucci si basa anche su quell'attesa spasmodica di sapere se tra ballerini e allievi scoccherà la scintilla. Del resto il ballo unisce e avvicina, forse anche troppo; e la vicinanza tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro (fresco di separazione dalla bellissima moglie Francesca Tocca) è innegabile.

L'ex conduttrice Rai e l'insegnate di ballo si sono già fatti pizzicare dai fotografi in giro per Roma mano nella mano e il settimanale Chi - pochi giorni fa - ha pubblicato i primi scatti dei teneri baci tra i due. Insomma il flirt sembra concreto anche se i due continuano a smentire.