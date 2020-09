Marco Carta in ospedale. Fan preoccupati per la salute del cantante

L'ultimo post social di Marco Carta sta facendo preoccupare i suoi ammiratori. Il cantante, che nel nel 2008 vinse il talent "Amici di Maria De Filippi, ha condiviso con i follower un post sibillino in cui ha annunciato di doversi sottoporre a una visita importante per la sua salute. Carta ha però mantenuto il mistero sui motivi del controllo sanitario, scatenando la preoccupazione tra le migliaia di suoi fan.

" Oggi vado a fare una vista importante per la mia salute. Mandatemi un grosso in bocca al lupo! ", ha esordito poche ore fa sulla sua pagina Instagram Marco Carta. Poche parole per annunciare l'ingresso in ospedale per un controllo importante che lo riguarda da vicino. Poco dopo il cantante sardo si è mostrato nella sala d'attesa del Policlinico di Milano, condividendo un breve filmato nelle storie del suo account. Piccoli messaggi per stemperare l'attesa che sembra preoccupare non solo Marco Carta ma anche il vasto pubblico che da anni lo segue.

Recentemente il 35enne originario di Cagliari aveva fatto sapere di essersi sottoposto a un piccolo intervento chirurgico alla testa per rimuovere quella che sembrava una ciste o un accumulo di grasso. " Niente di grave, vi rassicuro ", aveva spiegato con un filmato pubblicato sui social, mostrando il piccolo taglio poco sopra l'orecchio sinistro. Oggi però i fan sono preoccupati e sperano di avere presto notizie sulla salute del loro beniamino.