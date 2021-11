La Marcuzzi rompe i tabù: "Anche io ho i miei sex toys"

Dopo mesi di latitanza Alessia Marcuzzi è tornata a comunicare con il pubblico e le sue parole l'hanno portata di nuovo alla ribalta del gossip. L'ex conduttrice de Le Iene ha sfidato i fan dei social network a porle una serie di domande personali e le sue risposte, alcune decisamente piccanti, hanno infiammato il web.

La showgirl ha detto momentaneamente addio alla televisione. Il 30 giugno scorso, con un comunicato ufficiale pubblicato sui suoi canali social, Alessia Marcuzzi ha interrotto il suo rapporto professionale con Mediaset, dove per decenni ha condotto alcuni dei programmi più seguiti della rete. Da quel momento l'ex conduttrice de Le Iene si è dedicata ai suoi marchi di moda e bellezza ed è tornata a viaggiare in giro per l'Italia e all'estero.

Sui social network, però, Alessia Marcuzzi non ha perso l'occasione di aggiornare i suoi seguaci, pubblicando foto e video spesso provocanti. Del resto lei non ha mai fatto mistero di piacersi. " Fisicamente sto bene. Starei sempre nuda, farei un calendario anche domani. Amo la mia fisicità ", aveva confessato a inizio anno durante un'intervista rilasciata a un settimanale. E proprio su questo Alessia Marcuzzi ha voluto giocare con i suoi follower.

Nelle scorse ore l'imprenditrice ha deciso di rispondere alle domande dei fan su Instagram, svelando particolari della sua nuova vita e mostrandosi in una versione decisamente hot. La Marcuzzi è stata travolta dalle richieste e si è prestata al gioco, rispondendo anche ai quesiti più piccanti e provocatori. Ha scherzato quando un utente l'ha invitata a mostrare il seno e quando un altro ha flirtato con lei, scatenando la sua reazione ironica. Ma alla domanda se fosse favorevole all'uso dei vibratori, lei non si è proprio trattenuta. Una risposta poteva bastare e invece no. La showgirl ha preferito mostrare.