Maria Cristina Maccà, la figlia di Fantozzi: "Ho paura di finire sotto un ponte"

Era il 1996 quando Maria Cristina Maccà vestiva i panni di Mariangela e Uga Fantozzi nel film cult "Fantozzi - Il Ritorno". Oggi a ventiquattro anni di distanza l'attrice ha all'attivo un curriculum cinematografico e teatrale di tutto rispetto. Il Covid e la pandemia, però, l'hanno costretta a fermarsi e da mesi l'attrice non lavora. Una situazione difficile, che la accomuna a molti altri lavoratori dello spettacolo, ma che l'ha costretta a tornare a vivere con sua madre a Vicenza.

Mi hanno sempre scelto o scartato guardandomi negli occhi

Trentasette produzioni televisive e cinematografiche e quaranta piece teatrali. Maria Cristina Maccà, 53 anni, non è stata solo il volto di Mariangela e Uga(quando sostituì Plinio Fernando, che fino al 1993 aveva rivestito il ruolo della figlia del ragioniere più famoso d'Italia). Monicelli, Parenti e Carlo Vanzina l'hanno scelta per i loro film: "".

Intervista dal Corriere della Sera l'attrice ha confessato però di essere ferma lavorativamente parlando da ormai un anno: " Vado avanti con i provini da remoto. Prima mi dicono: ci mandi un self tape, un auto registrazione, e poi l’immancabile: 'Le faremo sapere'. Ma ormai da un anno non si fa più vivo nessuno. Senza lavoro ho abbandonato Roma per tornare a Vicenza ".

Al Corriere Maria Cristina Maccà non ha nascosto i suoi timori per il futuro incerto non solo nel mondo del cinema e del teatro: " Se prima era difficile ottenere una parte, adesso è davvero un'impresa. La pandemia è stata la mazzata finale a un mondo già fortemente in crisi". L'ultimo lavoro nel 2019, poi la lunga pausa nonostante lei lavori e si mantenga da quando aveva 15 anni. Una situazione difficile da sostenere: " Vado avanti con i risparmi che ho accumulato negli anni, ma quanto può durare? Ho paura di finire sotto un ponte ".