La Boschi gioca a fare Marilyn. Mentre Berruti si rilassa (a cena) con due bionde

È durata il tempo di una folata di vento (come quella che ha sollevato la sua gonna durante una gita e immortalata dal settimanale Oggi) la love story tra Maria Elena Boschi e l'attore Giulio Berruti? A giudicare dalle foto che circolano sul web sembrerebbe proprio di sì. Mentre la deputata di Italia Viva gioca a fare Marilyn Moore lontana dai palazzi della politica italiana, il bell'attore è stato pizzicato a Varsavia, a cena in compagnia di due bellissime donne.

Non c'è che dire, questa è la calda estate di Maria Elena Boschi. Più che per il suo impegno in campo istituzionale, la deputata renziana è sempre più protagonista delle riviste di gossip e non solo per il suo nuovo amore, Giulio Berruti. Nell'ultimo numero di Oggi, infatti, la Boschi è stata immortalata durante una gita al Castello di Santa Severa a Roma, vittima di un piccolo incidente sexy. Tutta colpa del vento che ha sollevato, all'improvviso, il suo abito rosso, lasciando intravedere più del dovuto. Ma mentre lei combatteva con le pieghe del suo vestito, Giulio Berruti avrebbe preferito intrattenersi in altra maniera.

Da alcuni giorni, infatti, l'attore si trova in Polonia per girare un nuovo film di cui è protagonista dal titolo "Girls from Dubai". Dopo essere uscito allo scoperto con Maria Elena Boschi (confermando i rumors che circolavano da mesi), la coppia si è subito separata per motivi di lavoro. Giulio Berruti, quindi, è volato a Varsavia per effettuare le prime scene della pellicola e proprio qui, il 35enne romano si è fatto immortalare, in più occasioni, in dolce compagnia.

Foto e video pubblicati su diversi profili Instagram mostrano Giulio Berruti molto vicino a due avvenenti bionde, con le quali ha trascorso una piacevole serata tra chiacchiere, buon cibo e passeggiate nel cuore della capitale polacca. " Non c'è niente come una cena di compleanno in buona compagnia! ", scrive sulla sua pagina Instagram una delle due donne. Nessuna scappatella proibita però per l'avvenente attore. Nelle foto, infatti, Berruti si mostra con Dorota Rabczewska Stepien, in arte Doda e Maria Sadowska, rispettivamente produttrice e direttrice del film di cui l'attore è protagonista.

Può dormire dunque sonni tranquilli la Boschi, che più che dal fidanzato deve guardarsi dal chiacchiericcio interno al suo partito. Negli ultimi giorni, infatti, si è fatto un gran parlare dei malumori interni per le sue presunte assenze da lavoro (per motivi amorosi) smentite con forza durante una recente ospitata a "L'aria che tira" su La7.