Maria Elena Boschi: "Assente alla Camera per Berruti? Ma se lavoro h24"

Sono giorni di fuoco (e passione) per Maria Elena Boschi che, dopo mesi di rumors e indiscrezioni, è finalmente uscita allo scoperto al fianco dell'attore Giulio Berruti. Non ci sono dubbi: la regina del gossip delle ultime settimane è lei. Sui settimanali più importanti spiccano le foto di cene romantiche, passeggiate mano nella mano e teneri baci.

La fresca relazione tra Maria Elena Boschi e l'attore italiano non sembra esser rimasta lontana dalle aule di Montecitorio. Secondo quanto riportato da Dagospia, si vocifera che i vertici del suo partito - primo tra tutti il suo leader Matteo Renzi - non abbiano gradito l'esposizione mediatica e gossippara della capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati. Dopo le foto in prima pagina comparse sulle riviste Diva e Donna e Chi, Maria Elena Boschi ha cercato di riportare tutto a una dimensione più privata, cercando di mettere a tacere i rumors. La partecipazione a una nota trasmissione televisiva, però, l'ha messa non poco in imbarazzo al momento della domanda sulla sua vita sentimentale.

Ospite de L'aria che tira, programma in onda su La7, la deputata ha prima glissato sulla domanda circa la sua storia con Giulio Berruti: " Non intendo parlarne e nemmeno la commento ". Poi ha smentito con forza di esser stata rimproverata dai colleghi di Italia Viva per le presunte assenze sul lavoro dovute alla nascente relazione. Toccata sull'aspetto professionale, ha replicato. " Credo che l'Italia abbia altri problemi. Che cosa succede nella mia vita privata credo non interessi e nemmeno interessa il chiacchiericcio, di puro gossip, su cose di partito che non esistono. A me hanno detto di tutto e accusato di tutto, ma nemmeno Salvini e la Meloni mi hanno mai detto che non lavoro. Lavoro h24, siamo fissi alla camera ".

Nessun dissidio interno al partito, insomma, tra Maria Elena Boschi e Matteo Renzi. Che ci fosse del feeling tra Boschi e Berruti lo si era intuto già l'estate dello scorso anno quando la coppia Boschi - Berruti era stata pizzicata insieme ad alcuni eventi. Ritorno di fiamma?