Maria Sharapova si sente sola in quarantena: "Scrivetemi, questo è il mio cellulare"

Maria Sharapova ha annunciato il suo ritiro dal tennis a fine febbraio, in concomitanza con l'esplosione della pandemia da coronavirus. ''Come fai a lasciarti alle spalle l’unica vita che tu abbia mai conosciuto? Come ti allontani dai campi su cui ti sei allenata da quando eri una bambina, il gioco che ami – che ti ha portato lacrime indicibili e gioie indicibili – uno sport in cui hai trovato una famiglia, insieme ai fan che si sono radunati dietro di te da più di 28 anni? Lo so questo, quindi per favore perdonami. Tennis, ti sto dicendo addio" , furono queste le parole della tennista russa.

Sharapova ha chiuso la sua carriera agonostica con cinque affermazioni nei titoli del Grande Slam: due Roland Garros, un Wimbledon, un'affermazione agli Us Open e una anche agli Australian Open. La Sharapova raggiunse ben presto la prima posizione della classifica WTA a soli 18 anni e quattro mesi nell'agosto del 2005. L 32enne siberiana, che compirà 33 anni il prossimo 19 aprile, ha chiuso complessivamente con 36 titoli al suo attivo: un buon numero che vista la classe e il talento innato avrebbero potuto essere di più.

Maria sta vivendo come tutti il suo periodo di isolamento negli Stati Uniti dove risiede e nella giornata di oggi, sentendosi un po' sola, ha decido di mettere a disposizione il suo numero di cellulare sui social in modo tale che chiunque lo voglia la possa contattare per passare del tempo durante questa quarantena forzata. Un numero vero, reale, pubblicato sulle sue pagine Instagram e Twitter e che ha avuto un intasamento di richieste. "Mandate i vostri messaggi, risponderò a tutti", la richiesta di una delle atletle più forti degli ultimi anni di tennis. La Sharapova vanta quasi 4 milioni di follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue tante foto e video sexy che la ritraggono durante diversi momenti della sua vita quotidiana.

Not only did I just get a 310 number( hello cool cats)but I’m sharing it with you—Text me! 310-564-7981. For real. Tell me how you’re doing, ask me questions, or just say hello Any great recipes welcome too #community pic.twitter.com/JNCuGzJXRS — Maria Sharapova (@MariaSharapova) April 3, 2020



Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?