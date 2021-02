Marica Pellegrinelli senza freni: "Con Eros? Non ero felice, quella vita non era fattibile"

" Per la prima volta mostro qualcosa di privato del mio carattere senza essere politicamente corretta. Ho cercato di essere senza filtri ed è stato liberatorio ". Così Marica Pellegrinelli, modella ed ex moglie di Eros Ramazzotti, ha anticipato sui social network l'uscita della sua ultima intervista rilasciata a F Magazine. Una chiacchierata senza veli, nella quale l'ex moglie del cantante non ha nascosto i problemi avuti con Eros Ramazzotti e i motivi della fine del loro matrimonio.

Le confessioni di Marica Pellegrinelli arrivano a quasi due anni dall'annuncio della separazione con Eros Ramazzotti. Sulle cause della fine del loro matrimonio - sancito nel giugno del 2019 con un comunicato congiunto - i due hanno sempre mantenuto il massimo riserbo, ma oggi la modella e influencer ha deciso di rivelarle nell'intervista a cuore aperto con F. " Nella mia vita Eros avrà sempre rilevanza. Se però ti accorgi di non essere felice, devi trovare il coraggio di andare a cercartela la felicità. Io non l'ho ancora trovata ". La breve relazione con l'imprenditore Charley Vezza, per il quale si vociferava avesse lasciato Eros, e i flirt con Borriello e con il modello Paul Ferrari non hanno restituito l'amore a Marica Pellegrinelli. La sua vita ora ruota attorno al lavoro e ai due figli avuti da Ramazzotti, Raffaela Maria e Gabrio Tullio.

Quando ti innamori di un uomo che ha 25 anni più di te, e che vuole un figlio a tutti i costi, ti viene naturale cercare di farlo felice. Io a ventuno anni non pensavo di diventare mamma. Raffaela è stata cercata per amore. Mi dicevo: avrai tutto il tempo per seguire le tue ambizioni

Quando metti su famiglia con un artista importante, quella vita non è fattibile. Bellissime esperienze i tour, ma ero sempre sola con i bambini. Finché i bambini non sono andati alla scuola dell'obbligo seguivo sempre mio marito in tour. Poi ho smesso. E infatti è finito anche il matrimonio

Nell'intervista Marica Pellegrinelli ha raccontato gli anni divissuti nel matrimonio con Eros: "". E invece dopo la primogenita è arrivato il secondo figlio, che l'ha messa sempre più al centro della famiglia e lontano dalle sue: "".