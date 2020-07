La calda estate di Marica Pellegrinelli, dopo Eros divisa tra Borriello e Paul Ferrari

I più romantici dovranno farsene una ragione: nessun riavvicinamento tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. Anzi. L'ex moglie del cantante ha voltato decisamente pagina mettendo tra lei ed Eros una stuola di pretendenti pronti a consolarla in questa calda estate post quarantena.

Accantonata la breve relazione con l'imprenditore Charley Vezza (per il quale, si vocifera, avesse detto addio a Ramazzotti) Marica Pellegrinelli sta vivendo un periodo di grande passione grazie alle attenzioni di due statuari corteggiatori. E c'era da scommetterci vista la bellezza della modella bergamasca che, a 32 anni e con due figli avuti dal matrimonio con il cantante, vuole vivere a pieno la sua vita da single. Messo un punto al flirt con l'imprenditore Vezza, Marica Pellegrinelli ha deciso di buttarsi anima e corpo nel lavoro e sarebbe proprio qui che il destino le avrebbe presentato davanti il suo nuovo compagno. Teatro della scintilla il set pubblicitario per la campagna di una linea di costumi ecofriendly - organizzato poco dopo il lockdown alle Eolie - dove al suo fianco c'era Paul Ferrari, modello 30enne di Bergamo (come lei) dagli occhi di ghiaccio.

Complice lo scenario paradisiaco dell'isola di Panarea, Marica e Paul sarebbero andati oltre il semplice rapporto professionale, scoprendo un feeling inatteso che il settimanale Oggi ha immortalato nell'ultimo numero in edicola. La coppia è stata infatti pizzicata a cena in una pizzeria di Milano, dove si è lasciata andare a tenere attenzioni e baci appassionati. Una serata all'insegna dell'ardente passione immortalata dai paparazzi ai quali Marica e Paul non si sono sottratti.

Ferrari non sembra però essere l'unico uomo interessato alla bella modella. Se Eros Ramazzotti si gode la sua tranquilla estate da single, lontano da gossip e scoop, l'ex moglie sembra essere al centro di una contesa amorosa. Nelle scorse ore la Pellegrinelli è stata infatti beccata in compagnia di Marco Borriello, ex calciatore e oggi imprenditore. La rivista Gente ha documentato il loro incontro milanese seguendoli in giro per il capoluogo lombardo tra pranzo, chiacchiere e teneri abbracci. Borriello, tornato single da poco dopo la rottura con Sofia Resing, sarebbe molto amico di Eros Ramazzotti ma l'incontro con la Pellegrinelli rimane ancora un mistero.