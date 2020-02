Il marito di Adriana Volpe: "Il commento contro di lei? Un disguido"

Qualche giorno fa, il marito di Adriana Volpe si è trovato coinvolto in una polemica nata sul web in seguito ad un commento lasciato ad un post contro la conduttrice.

Il marito della concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, replicava con un semplice “hai ragione” ad un hater che accusava la Volpe di aver baciato “Pago, un giorno dopo essere entrata nella Casa” e poi di essersi avvicinata a “Denver facendo la gallina imbarazzata” nonostante a casa ci fossero un marito e una figlia. Il commento di approvazione di Roberto Parli, quindi, ha fatto il giro del web facendo pensare che l’uomo fosse davvero arrabbiato con la compagna a causa di questi comportamenti ambigui.

A distanza di qualche giorno dalla polemica, però, il marito di Adriana Volpe ha deciso di fare una comunicazione proprio attraverso Instagram. “ Desidero chiarire a tutti che il commento ‘incriminato’ è frutto di un mero disguido: era stato postato sotto un commento molto positivo sulla mia Adriana ed è erroneamente finito sotto una critica, peraltro sterile ed immediatamente cancellato – ha scritto lui allegando uno scatto che lo ritrae insieme alla moglie - . Voglio chiarire definitivamente che amo e sostengo mia moglie SEMPRE! ”.

Il web, quindi, si è schierato dalla parte di Roberto e Adriana. I sostenitori della Volpe, infatti, hanno sottolineato come il comportamento della conduttrice all’interno della Casa sia esemplare e degno di una donna forte, energica, rispettosa delle regole, che non teme mai il confronto. “Adriana è l'unica persona che resta coerente con le sue idee, non ritratta mai, dice quello che pensa senza fare sconti ma allo stesso tempo con eleganza. Adriana è fantastica!”, ha commentato un utente della rete, “Roberto tua moglie è molto in gamba, colta e rispettosa “, si legge su Instagram , “Complimenti a te, che hai saputo scegliere una donna meravigliosa per moglie. Non conoscevo Adriana. E devo dire che e una scoperta meravigliosa”, hanno continuato a scrivere altri sostenitori.