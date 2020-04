Marvel, annunciate le nuove date dei prossimi film

Marvel sistema il calendario degli attesi film della fase 4, il coronavirus ha obbligato la casa madre Disney a rivedere tutte le uscite nelle sale.

Marvel, le nuove date della "fase 4"

Lo scorso luglio, al Comic-Con di San Diego, la Marvel ha presentato i suoi piani per il futuro del proprio universo cinematografico interconnesso con la cosiddetta fase 4: nuovi supereroi, sequel dei più noti personaggi ma anche uno stand alone molto atteso. Le date di rilascio dei film inizialmente previste sono state ora modificate a causa della pandemia, vediamo quindi il nuovo calendario da poco ufficializzato dalla Disney/Marvel.

Black Widow

Il primo ad arrivare al cinema sarà lo stand alone dedicato a Black Widow, con Scarlett Johansson ancora nel ruolo di Natasha Romanoff. La trama del film dovrebbe chiudere l’avventura della supereroina visti gli eventi di Avengers: Endgame. Black Widow sarà al cinema a partire dal prossimo 6 novembre 2020.

The Eternals

Nella fase 4 ci saranno anche importanti novità con nuovi personaggi e interpreti di grande risonanza. Nel film The Eternals infatti vedremo Angelina Jolie, Kumail Nanjiani, Salma Hayek e la coppia di attori de Il Trono di Spade Richard Madden e Kit Harington. La pellicola degli Eterni introdurrà creature dai poteri incredibili le cui storie amplieranno in modo significativo l’universo Marvel. Il film arriverà al cinema il 12 febbraio 2021.

Shang-Chi

Altrà novità è segnata da Shang-Chi, primo supereroe asiatico della Marvel, nel cui ruolo vedremo Simu Liu. Alla regia Destin Daniel Cretton, già sceneggiatore e regista del recente film Il diritto di opporsi. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, questo il titolo completo, approfondendo la cultura orientale e le arti marziali, mira a replicare il successo ottenuto con Black Phanter. La nuova data del film su Shang-Chi è il 7 maggio 2021.

Doctor Strange 2

Confermato anche il secondo capitolo su Doctor Strange, il potentissimo stregone interpretato da Benedict Cumberbatch. Con il titolo Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il film dovrebbe occuparsi del multiverso, uno degli aspetti più delicati e importanti della saga Marvel. Alla guida del film ci sarà Sam Raimi, già dietro alla macchina da presa per la celebre trilogia di Spiderman con Tobey Maguire. Il film arriverà nelle sale il 5 novembre 2021.

Thor - Love and Thunder

Quarto capitolo per Thor. In questo importante film il dio del tuono verrà interpretato da Natalie Portman, nella saga conosciuta come Jane Foster, donna sentimentalmente legata al figlio di Odino. La pellicola verrà nuovamente diretta da Taika Waititi, già regista del precedente film Ragnarok e vincitore del premio Oscar per la sceneggiatura di Jojo Rabbit. Confermatissimo Chris Hemsworth nel ruolo di Thor ma la notizia più interessante sulla nuova avventura, oltre ovviamente al nuovo ruolo di Natalie Portman, è l’arrivo nel roadster Marvel di Christian Bale, questa volta nella parte del villain. Thor - Love and Thunder sarà al cinema dal 18 febbraio 2022.

Black Phanter 2

Dopo l’incredibile risultato del primo film, con oltre 1 miliardo di dollari di incasso e tre Oscar vinti (scenografia, costumi, colonna sonora) il supereroe di Wakanda torna con un secondo lungometraggio con ancora Chadwick Boseman protagonista. Nessuna notizia in merito alla trama, la data invece è stata per ora fissata al 6 maggio 2022.

Captain Marvel 2

Sequel anche per Brie Larson nel ruolo di Captain Marvel, la potentissima supereroina che da sola ha dato del filo da torcere a Thanos. Il primo film a lei dedicato era ambientato durante la metà degli anni ’90 ma il sequel dovrebbe concentrarsi sul periodo post Endgame. Anche l’ambientazione potrebbe prediligere lo spazio al nostro pianeta, vista la missione di Carol Danvers e la questione in sospeso tra Skrull e Kree. Il sequel di Captain Marvel arriverà al cinema l’8 luglio 2022.