Matilde Brandi distrutta: lasciata dal compagno con un sms

Che la loro coppia fosse in crisi si sapeva già da tempo. Ora arriva però c'è l'ufficializzazione da parte di Matilde Brandi che a Verissimo ha confermato la separazione dal compagno, il commercialista romano Marco Costantini. Un momento molto delicato della sua vita privata, che la sta facendo soffrire molto. È distrutta e scoppia a piangere in diretta mentre ne parla insieme a Silvia Toffanin: “ Quando sono uscita dalla Casa del 'Grande Fratello Vip' ho trovato un uomo freddo. Ci sono rimasta male, non comprendevo cosa fosse accaduto, anche se avevamo già passato un agosto non bellissimo a causa di una crisi. Poi, ho capito che c'era qualcosa che non andava ”.

La loro storia d’amore tra alti e bassi durava da 17 anni. " Quello che mi dispiace di più - continua l'ex concorrente del Grande Fratello Vip - è che sono stata io stessa a chiedere tramite un messaggio se volesse stare ancora con me. Lui mi ha risposto di 'no'. Non me l’ha detto in faccia. Mi sarebbe piaciuto un confronto e conoscere i motivi. Da quel momento è sparito, non lo vedo da tre mesi ”.

Tante sono quindi le possibili incognite che hanno spinto il compagno Marco Costantini a mettere fine a questo lungo rapporto da cui sono nate anche Aurora e Sofia le gemelle figlie della ex coppia che ora hanno 14 anni. Ed è proprio Silvia Toffanin ad azzardare l'ipotesi più classica, ovvero quella della presenza di un'altra donna: “ Gli ho chiesto se ci fosse e non ha negato. Forse non mi ha mai amata perché non mi ha mai accettata per quella che sono. Con Marco mi sono sempre sentita una donna sbagliata ”, ha replicato Matilde.