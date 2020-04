Matilde Brandi: Mio padre non è morto per il coronavirus"

Sono ore difficili quelle che sta vivendo una delle showgirl più amate dagli italiani. Si tratta di Matilde Brandi. L'ex volto storico di Fantastico ha subito la grave perdita del padre, Pietro Brandi, le cui esequie non possono tenersi. Questo in ottemperanza alle disposizioni governative sulla sospensione delle cerimonie religiose prorogata fino al 13 aprile, stabilite in Italia per fronteggiare la pandemia di coronavirus. E, in una serie di nuovi post condivisi su Instagram in queste ore, la showgirl si è lasciata andare a diversi messaggi di sfogo sul grave lutto che l'ha colpita. E non solo. Perché, riattivandosi in rete, ha inoltre voluto contestare pubblicamente il contenuto di alcune notizie circolanti nel web, che indicano come causa del decesso del padre la presunta infezione da coronavirus contratta dall'uomo.

"Ritengo doverosa una precisazione rispetto al decesso di mio padre -si legge nella descrizione di uno screenshot di alcune news da lei condiviso sul suo profilo Instagram-. Alcune testate giornalistiche hanno falsamente scritto che la morte è sopraggiunta a causa del coronavirus. La notizia è assolutamente non vera. Mio padre era affetto da una malattia oncologica e solo l'aggravamento della stessa lo ha portato via" . E il suo messaggio di contestazione prosegue così: "Mi aspetto la rettifica di queste notizie false e sono indignata, perché non è corretto che organi di informazione divulghino notizie false in un momento così delicato, solo per farsi pubblicità".

E a corredo dello screenshot di un'altra 'fake news', da lei pubblicato sempre su Instagram, ha poi riportato il seguente messaggio piccato: "Ora sono veramente incazz*ta, ma chi scrive queste notizie false?!? Ma chi si è permesso? Siete vergognosi! Sciacalli senza scrupolo. No comment!".

Matilde Brandi riceve il supporto del web

A margine delle contestazioni che Matilde Brandi ha rilasciato in rete sul conto del lutto subito in famiglia, non sono mancati i commenti del web. Tra cui è giunto il seguente messaggio, scritto da parte di un utente per l'amata showgirl capitolina: "Matilde, fai una ricerca su Google, ci sono molti giornali conosciuti che hanno messo questa cosa. Adesso ho visto!!"