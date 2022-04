Max Giusti dopo l'incidente: "La prossima dovremo operare"

Dopo il grande spavento Max Giusti ha lasciato l'ospedale Gemelli di Roma con una vistosa fasciatura al braccio sinistro. " Una settimana e sarò come nuovo ", ha scritto nelle storie del suo account Instagram il comico romano, tornando a parlare del brutto incidente di cui è stato vittima nel pomeriggio di domenica durante una gara di motocross.

L'attore è caduto sul percorso sterrato di una gara a cui stava partecipando insieme ad altri atleti e ha riportato una lussazione al braccio sinistro. Subito dopo l'incidente, Max Giusti ha condiviso sui social network le immagini del ricovero in pronto soccorso al policlinico Gemelli, rassicurando fan e curiosi sulle sue condizioni di salute. Tante escoriazioni e lividi - dovuti ai sassi sollevati dalle moto che lo precedevano - e una brutta distorsione all'arto sinistro sono stati l'esito della rovinosa caduta. " Non mi sono rotto nulla , sto bene per fortuna ", aveva scritto su Instagram rispondendo ai commenti preoccupati dei follower.

La lussazione è stata subito recuperata dai medici della clinica, ma i ripetuti traumi a cui il comico è stato sottoposto nelle ultime gare potrebbero costargli caro. Lo ha svelato il dottor Di Giacomo, il medico che ha seguito Max Giusti sin dal suo ingresso in pronto soccorso: "Per questa volta ancora si salva e non lo dobbiamo operare, ma con la prossima è fatto". L'attore e il professore hanno ironizzato sull'accaduto, ma la vistosa fasciatura al braccio parla di una situazione che dovrà essere tenuta sotto controllo da parte dell'artista romano.