Un addobbo di Natale in ricordo del Covid. E Jennifer Aniston viene massacrata

Un'ondata di fango virtuale sta travolgendo da ore Jennifer Aniston. L'attrice americana, volto amatissimo della serie Friends, è finita al centro delle polemiche per una decorazione natalizia al quanto singolare. La foto dell'addobbo in legno è stata condivisa nelle storie del suo profilo Instagram e le è costata centinaia di insulti sul web.

La nostra prima pandemia 2020

Jennifer Aniston non è nuova a infiammare i social network con post e foto ironici. Ma l'ultimo scatto condiviso con i suoi fan non è affatto piaciuto al popolo del web, che l'ha duramente criticata. Nell'immagine, condivisa nelle storie della sua pagina Instagram, la protagonista di Friends ha mostrato una decorazione in legno sulla quale ha fatto incidere: "". Una decorazione che viene spesso realizzata in occasione delle celebrazioni e delle ricorrenze come per la nascita dei bambini o simili. Ma in questo caso la ricorrenza era la. Un evento tanto infausto sul quale il web non ha avuto proprio voglia di ridere.

Poco importa che l'intento dell'attrice fosse quello di lasciare memoria dell'anno appena vissuto dove il Covid e la pandemia sono stati tristemente protagonisti. Il web non ha gradito e allora giù di insulti: " Ma questa c'è o ci fa?", "Questo è esattamente il motivo per cui mi preoccupo davvero delle celebrità o della cultura delle celebrità. Guarda com'è stonata e fuori dal mondo questa me [Occhi] **a", "Una donna ignorante, se festeggia con questo, non dubito che sia stata indifferente anche davanti alle atrocità di Harley Weinstein. Povera anima, molte persone hanno perso i propri cari. avere un po' di cervello no?", "Sarcastico o no, questa pandemia è costata posti di lavoro, vite di intere famiglie e perdite. Trarre il meglio da una situazione difficile va assolutamente bene, ma minimizzare la gravità di una fottuta pandemia è inaccettabile. Vaff***** Jennifer ignorante".

Decine di attacchi virtuali che da giorni stanno riempiendo Twitter e non solo. La polemica è rimbalzata sui giornali di mezzo mondo e l'attrice è stata costretta a rimuovere la fotografia dalle storie prima del previsto.