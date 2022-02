"Per me può morire affogato": la frase choc di Manila al Gf Vip

La prossima puntata del Grande fratello vip si annuncia scoppiettante. I telespettatori potrebbero assistere a un delicato confronto tra Manila Nazzaro e Nicola Pisu. Le parole choc pronunciate dall'ex miss Italia contro il figlio di Patrizia Mirigliani hanno sollevato critiche e polemiche tanto da indurre Pisu a sfogarsi sui social, accusando la gieffina di farsi portatrice di un messaggio violento.

Ad aprire il "caso" è stato il confronto che Manila e Miriana hanno avuto nelle scorse ore nella Casa. La Trevisan è tornata a parlare di Nicola e del rapporto nato sotto lo sguardo delle telecamere, prima che il gieffino venisse eliminato dal gioco. La showgirl ha lamentato di non essersi sentita compresa dall'uomo e di avere ceduto alle lusinghe di Nicola Pisu solo perché desiderosa di affetto: " Non mi chiedeva mai nulla dei miei sogni. Parlava solo lui. Sì, c'era l'attrazione, sentirmi desiderata, ma ho preferito tenerlo lontano ".

Anche Manila ha dichiarato di non avere mai apprezzato Pisu soprattutto dopo alcune pesanti esternazioni, che il concorrente aveva fatto su Miriana poco prima di lasciare il reality: " Ci sono state cose che non mi sono piaciute di lui. Poi quella roba brutta che ha fatto in confessionale. Sì, dai quando durante le nomination ti ha votata e ha detto 'speriamo che trovi uomini che ti trattino male'. Cioè lì ha toccato il fondo e per me puoi morire affogato. Lì metti proprio un muro. Quando un uomo ti dice una cosa del genere...via, fine, boom ".

Quel terribile augurio buttato là nella discussione ha fatto finire, però, Manila al centro delle critiche. Sul web si è scatenata la polemica e Nicola Pisu non ha potuto non commentare l'accaduto. Sul suo profilo Instagram, l'ex gieffino ha scelto di pubblicare una foto della Nazzaro, quando venne eletta Miss Italia nel 1999, al fianco del patron Mirigliani. Due donne diverse secondo Pisu, che ha attaccato la showgirl: " Guardo una vecchia foto e di quella miss Italia che ha conquistato il cuore di mio nonno e di tutti gli italiani per la bellezza dei valori che aveva saputo incarnare, oggi non ritrovo più nulla. Incredulo ti ascolto. Mai avrei immaginato che proprio tu mi avresti augurato di morire affogato ".

Su Instagram Nicola ha accusato Manila di farsi portatrice di un messaggio violento e irrispettoso: " Questa frase dimostra che la violenza non ha genere e che sull'educazione al rispetto delle differenze e della parità, c'è ancora molta strada da fare". Pisu ha detto di non riconoscere più la Miss di oltre vent'anni fa e ha proseguito: "Le parole pesano e possono essere pietre, tanto più se dette da chi riveste il ruolo di madre e di personaggio pubblico, e che dovrebbe sentire una responsabilità ancora maggiore per i messaggi di cui si fa portavoce ".

Nel puntare il dito contro Manila e portare all'attenzione del pubblico il tema della violenza, l'ex concorrente ha poi ammesso i suoi errori fuori e dentro al reality: " Quando ho sbagliato ho sempre chiesto scusa, riconoscendo che una frase detta con leggerezza in un momento di fragilità, poteva prestarsi a fraintendimenti che mai avrei voluto". Il lungo post di sfogo ha raccolto il consenso di migliaia di utenti del web, che ora chiedono un faccia a faccia tra i due in puntata. Intanto Pisu non si è lasciato sfuggire l'occasione per l'affondo finale: "Dispiace tanto ammetterlo ma la Manila di oggi a quella Miss Italia del 1999 potrebbe solo spolverare la corona ". Una frase che potrebbe aprire il confronto con Manila proprio nelle prossime ore.