Meghan finge di amare Harry? Il duro attacco d Germaine Greer

" Tutto quello che posso pensare è che è meglio che sia innamorata ", Germaine Greer, femminista e scrittrice australiana, non le manda a dire e attacca frontalmente Meghan Markle dopo la Megxit. La Greer non è nuova a criticare la famiglia reale ma questa volta l’81enne si è scagliata senza mezzi termini contro la duchessa di Sussex: " Se ha fatto finta tutto questo tempo che tristezza. Quanti orgasmi ci vorranno? Quanti gemiti falsi? ".

Intervistata in "60 Minutes Australia", Germaine Greer ha spiegato di non esser affatto sorpresa dall’addio del principe Harry e Meghan alla famiglia reale. Secondo la scrittrice i segnali di quanto accaduto a inizio gennaio erano ben visibili da tempo a partire dal lussuoso matrimonio da 32 milioni di sterline avvenuto nel maggio 2018, passerella di numerose stelle di Hollywood. " Le nozze sono state terribili – ha confessato la Greer - perché erano piene di persone del mondo dello spettacolo, come se Meghan vivesse in un mondo completamente artificiale. Il punto è che il mondo dello spettacolo non è reale e non la sosterrà ".