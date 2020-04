Per Meghan Markle e il Principe Harry una Pasqua secondo le tradizioni americane

La vita di Meghan Markle ha subito diversi scossoni, soprattutto nelle ultime settimane. La Megxit è diventata realtà nel momento storico meno opportuno per la corona inglese e non solo. In piena pandemia da coronavirus, gli ex duchi di Sussex hanno lasciato Londra per fuggire prima in Canada e per volare poi alla volta di Los Angeles. Le polemiche e critiche non sono mancate, ma sta di fatto che i Windsor e gli stessi tabloid, devono imparare a convivere con la scelta intrapresa. Ora è tempo di pensare ai festeggiamenti di Pasqua e, come tutti, anche Meghan Markle si sta organizzando al meglio. A causa della pandemia sarà per lei, Harry e il piccolo Archie, la prima festività in famiglia ma in forma ridotta. La prima in America e lontana dalle tradizioni inglesi.

Per Meghan non sarà nulla di eccezionale dato che, fino allo scorso anno, insieme a sua madre, ha strascorso la festività secondo le usanze degli Usa. Per Harry le cose sono più complicate e, dato che il principe pare quello più sofferente ai cambiamenti, non sarà facile per lui abbracciare un nuovo stile di vita. C’è da dire che tra Europa e America le tradizioni non sono poi così diverse, sono quelle dei Windsor a differire. Infatti a Corte tutta la famiglia si riunisce per la messa alla St George’s Chapel, per un pranzare poi a Bukingham Palace. Un pranzo a base di agnello e di tutti i piatti tipici. Il principe questa volta deve fare a meno della messa e di tutte le sue celebrazioni più particolari. Per questo entra in scena Meghan Markle. La ex duchessa, consapevole degli attriti che ci sono tra lei e il principe, sta organizzano una Pasqua in solitaria per festeggiare la ricorrenza da coppia libera, ma sa senza dimenticare tutte le tradizioni.

Il cibo sarà prettamente americano. L’agnello sparisce per far posto al prosciutto, anche se la Markle sta pensando a un menù salutare e vegetariano così da non rinunciare al suo regime alimentare. E pare che, nonostante le restrizioni, al pranzo è stata invitata anche Doria. Quattro in tutto dovrebbero essere le persone che si siederanno attorno al tavolo. Meghan sarà la cuoca, anche se Harry sarà un valido aiutante. E intanto Archie per primo riceverà in dono il classico coniglietto pasquale, pieno di dolciumi e caramelle. Di norma, in America, viene organizzata anche una caccia al tesoro anche se per il momento è rimandata al prossimo anno. Chissà se nella quiete familiare gli ex duchi potranno trovare un po’ di stabilità.