Meghan Markle è incinta? Nuove voci sulla gravidanza della duchessa

Meghan Markle è di nuovo incinta? Ci siamo già fatti questa domanda lo scorso 11 novembre, in occasione del Remembrance Day, quando abbiamo creduto di vedere qualche “rotondità” sospetta attraverso l’ampio cappotto della duchessa. I Sussex si erano recati al cimitero nazionale di Los Angeles per deporre una corona di fiori in memoria dei caduti durante la Prima Guerra Mondiale. Agli osservatori più attenti non era sfuggito il fatto che la duchessa indossasse lo stesso tipo di soprabito che amava sfoggiare durante la prima gravidanza. Taglio sobrio, ma in grado di nascondere le forme.

I tabloid avevano anche avvalorato la tesi di una presunta, seconda gravidanza, sottolineando che, l’11 gennaio 2021, Meghan Markle si sarebbe dovuta presentare davanti all’Alta Corte di Londra per la prima udienza del processo contro il Daily Mail e il Mail on Sunday. Gli avvocati dei Sussex, però, avevano chiesto e ottenuto un rinvio all’ottobre del 2021. Le speranze, purtroppo, si sono infrante lo scorso 25 novembre, quando la duchessa di Sussex ha confessato, in un editoriale del New York Times, di aver perso il bambino che aspettava nel luglio del 2020.

Un racconto tragico, che non ha lasciato indifferenti nemmeno i detrattori di Meghan Markle. La royal family si è stretta attorno ai Sussex nel momento più delicato e triste del loro matrimonio. In questi ultimi giorni, però, il settimanale Gente ha pubblicato delle immagini che farebbero supporre una nuova gravidanza della moglie del principe Harry. Anche stavolta, come nel caso degli scatti di Los Angeles, ci troviamo di fronte a un pancino un po’ troppo tondo (almeno per quel che si riesce a intuire attraverso il giaccone aperto). Secondo il giornale l’ipotesi che Meghan sia incinta sarebbe avvalorata anche da altri due indizi.

Il primo riguarda proprio l’immagine della duchessa. Negli ultimi tempi, durante le interviste e i discorsi via web, l’ex attrice è stata sempre inquadrata in modo da nascondere il corpo, soprattutto il ventre, mettendo in risalto il volto. Il secondo indizio, invece, è più interessante. Esperti e osservatori hanno avanzato l’ipotesi che i Sussex abbiano scelto di creare una cartolina natalizia a metà tra l’illustrazione e la serigrafia non tanto per velleità artistiche, ma per un motivo più pratico. Celare la presunta gravidanza di Meghan Markle. La cartolina non è stata apprezzata proprio da tutti. Anche in questo caso ci sono state delle polemiche, puntualmente riportate dai tabloid. Per alcuni è decisamente bruttina, senza contare la difficoltà di distinguere con chiarezza i tratti del piccolo Archie.

Forse i detrattori non sono andati troppo lontani dalla verità, solo che l’obiettivo non era il primogenito, ma il presunto secondogenito in arrivo. L’origine della mancata nitidezza dell’immagine starebbe nella privacy, ma oltre a Baby Archie ci sarebbe un “motivo” in più che Harry e Meghan Markle non vogliono rendere pubblico ora. Se così fosse, sarebbe comprensibile. Il dolore dell’aborto non si supera in poco tempo. Non ci resta che attendere, se mai ci sarà, il comunicato ufficiale.