Meghan Markle è di nuovo incinta? Gli indizi che lo proverebbero

La nuova apparizione pubblica del principe Harry e di Meghan Markle per le celebrazioni del Remembrance Sunday Service non è passata inosservata. Le polemiche hanno guastato anche una giornata così importante, istituita da Giorgio V nel 1919 per ricordare i caduti della Prima Guerra Mondiale e la fine delle ostilità, avvenuta proprio l’11 novembre 1918 (per tradizione, però, la celebrazione ufficiale viene spostata alla domenica più vicina, quest’anno l’8 novembre). Ogni anno la royal family depone corone di fiori di papavero (il simbolo di questo giorno) sul Cenotafio, ciascuna recante il nome dei membri senior. Il principe Harry avrebbe chiesto a Buckingham Palace di farne deporre anche un’altra a suo nome.

Richiesta respinta dalla regina Elisabetta con un no deciso. Harry non ha più alcun ruolo nella famiglia, dunque non può neanche presentare richieste del genere. Seppur “rattristato” , come lo ha definito un insider, Harry non ha voluto rinunciare alla memoria e alla solennità di questo giorno. Insieme a Meghan Markle si è recato nel cimitero nazionale di Los Angeles, deponendo personalmente una ghirlanda e dei mazzi di fiori raccolti dal suo giardino. Proprio questa visita ha scatenato diversi gossip che voci sempre più insistenti continuano ad alimentare anche a distanza di giorni.

Per alcuni si è trattato di una trovata pubblicitaria, mentre altri si sono concentrati su alcuni dettagli apparentemente di poco conto, ma che nasconderebbero addirittura una seconda gravidanza della duchessa di Sussex. La possibilità che Archie possa avere una fratellino ha oscurato tutte le critiche e le polemiche legate al Remembrance Sunday 2020. In effetti gli indizi che farebbero pensare a una nuova maternità di Meghan Markle ci sono, ma vanno presi con cautela, soprattutto in mancanza di vere prove. Il primo indizio riguarda l’outfit. La duchessa ha indossato un cappotto nero molto sobrio, come fa notare Vanity Fair, che lascia intravedere poco o nulla delle sue forme. Qualcuno si è sbilanciato forse un po’ troppo, facendo notare che sotto la cinta, ben stretta in vita, si noterebbe un pancino sospetto (a dire il vero per notare quest’ultimo particolare ci vuole una certa immaginazione).

È vero, però, che durante la prima gravidanza Meghan indossava con una certa frequenza abiti con un taglio simile (e poi, come dimenticare il trench senza maniche, sempre con cinta ben stretta in vita, che Meghan Markle indossò in occasione della presentazione di Baby Archie?). Se il primo indizio è un po’ debole, il secondo potrebbe far pensare in maniera più concreta a un bimbo in arrivo per i Sussex. Il prossimo 11 gennaio la duchessa si sarebbe dovuta presentare di fronte all’Alta Corte di Londra per la prima udienza nel processo contro il Mail on Sunday e il Daily Mail. Proprio Meghan Markle ha citato in giudizio i tabloid, con l’accusa di aver pubblicato, nell’agosto del 2018, dei passaggi di una lettera privata indirizzata a Thomas Markle, padre di Meghan.