Harry accusa il principe Carlo. Ma le foto lo inchiodano

Durante l’intervista per il programma “The me you can’t see” il principe Harry ha scagliato una valanga di accuse contro suo padre, sostenendo che fosse, freddo, assente, che non riuscisse a capire le esigenze e il bisogno di affetto dei suoi figli perché lui stesso non ne aveva mai ricevuto dai genitori. Tra queste presunte colpe paterne ce ne sarebbe una ben circostanziata, che il duca di Sussex ha formulato con grande determinazione: “È bello avere uno spazio all’aperto dove posso fare passeggiate con Archie e con i miei cani. Tutte queste cose sono meravigliose. Per me il momento più bello è quando posso portare mio figlio a fare un giro in bicicletta, cosa che non ho mai fatto on mio padre quando ero bambino” .

Le foto che smentiscono Harry

Una bugia, almeno stando al sito Page Six, che ci presenta un’altra versione dei fatti con tanto di fotografie allegate. “Harry deve dare alcune spiegazioni”, titola il giornale, perché esistono ben tre foto che testimoniano l’esatto contrario di quanto sostenuto dal duca di Sussex. Lo scatto più recente risale al 1990 e immortala il principe Harry a Sandringham, seduto sulla parte posteriore della bicicletta guidata da Carlo. La seconda fotografia, scattata a Balmoral, è in bianco e nero, datata 1988 e si vede l’erede al trono, di nuovo su una bicicletta, mentre trascina il secondogenito che se ne sta comodo su un carretto. Nell’immagine del 1989 c’è tutta la famiglia, Carlo, Diana, William e Harry ognuno sulla propria bici.

Forse il principe Harry ricorda male? Ha un’amnesia relativa solo alle passeggiate in bicicletta con il padre? Comunque sia Page Six lo ha smentito subito e ciò non giova molto alla già traballante reputazione del figlio di Carlo e Lady Diana. Harry ha anche concluso l’intervista dicendo: “Mi piace pensare che siamo stati in grado di dire la verità nel modo più compassionevole possibile, lasciando spazio per una riconciliazione e la guarigione con la mia famiglia” .

Carlo si vendicherà?

A giudicare dalle recriminazioni di Harry, la pace non pare così vicina, al punto che il principe Carlo starebbe meditando vendetta. Non abbiamo ancora certezze in merito, solo indiscrezioni, ma una fonte ha dichiarato al National Enquirer: “Carlo è furioso perché quella testa calda di suo figlio Harry è troppo debole per opporsi a [Meghan]” e ha proseguito: “Harry è accecato dall’amore e chiaramente preferirebbe allontanarsi dai suoi parenti reali, piuttosto che lasciare la sua nuova famiglia” . Inoltre il principe di Galles accusa la nuora di “aver fatto a pezzi la famiglia” .

Per questo dopo aver eliminato le fotografie dei Sussex dal suo studio privato, durante la registrazione del filmato dedicato al Giubileo di Platino della regina Elisabetta, Carlo avrebbe ordinato al suo staff di non nominare più Meghan Markle. Starebbe anche pensando di eliminare il figlio dalle sue ultime volontà. A questo proposito l’insider ha spiegato: “Carlo sta colpendo Meghan dove fa più male, privandola del potere e del prestigio”.