"Meloni come Mussolini": l'ultima assurdità di Gad Lerner. Piovono critiche

La dialettica di Giorgia Meloni come quella di Benito Mussolini prima del 1922. La fesseria in questione è stata pronunciata in diretta tv da Gad Lerner, il quale ormai vede il fascismo ovunque. Anche e soprattutto dove non c’è. Quella del giornalista è diventata una vera e propria ossessione, in grado di giocare anche brutti scherzi e di provocare clamorosi travisamenti della realtà. Lo scivolone più clamoroso in tal senso è capitato, per l’appunto, ieri sera: intervenendo a Otto e Mezzo, su La7, Lerner ha azzardato un paragone a dir poco sconclusionato pur di attaccare la leader di Fratelli d’Italia.

Nel talk show di Lilli Gruber, il giornalista ha dapprima affermato di voler approfondire la radice del pensiero politico di Giorgia Meloni. Per farlo, ha scomodato alcuni passaggi del suo recente libro e si è lanciato così in una analisi ad alto tasso di faziosità. Con tono serioso, infatti, Gad ha affermato: " Secondo la Meloni, cito testualmente il suo libro, il bipolarismo dei prossimi anni in Italia vedrà da una parte il Partito Democratico, partito collaborazionista delle ingerenze straniere, e dall'altra Fratelli d'Italia, il movimento dei patrioti. È lo schema antichissimo di chi inneggia alla libertà, come faceva il tumultuoso Mussolini prima del '22, per affermare: io rappresento il popolo sovrano, il popolo depredato, i miei avversari invece sono subdoli strumenti del grande burattinaio straniero che ci vuole opprimere ".

Nella discutibile analisi letteraria del giornalista, insomma, Giorgia Meloni si sarebbe trasformata in una prosecutrice delle dialettiche mussoliniane. Una assurdità rispetto alla quale ci saremmo aspettati almeno un intervento da parte della conduttrice Gruber, la quale invece ha lasciato proseguire l’intemerata di Gad. " Questa dialettica fa paura, è la radice culturale che ha molto a che fare con il fascismo del passato, ma che oggi è riproposta negli Stati Uniti, in Ungheria, in Polonia… ", ha proseguito il giornalista.