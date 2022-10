"Meriti di essere bullizzato", "Patetico", "Vai in ospedale": le frasi choc contro Marco Bellavia

Alla fine, Marco Bellavia ha abbandonato il Grande fratello vip. Non ha resistito nemmeno un mese all'interno della Casa, dove era entrato chiedendo un supporto morale ai suoi compagni che, però, non ha mai trovato. Anzi, quasi tutti i coinquilini sono apparsi fin da subito refrattari al suo disagio, tanto da rivolgergli frasi spesso violente, che mal si conciliano con quelle che sono le sue esigenze. Dal web sono piovute accuse di bullismo nei confronti del gruppo, che secondo la maggior parte degli utenti avrebbe fatto branco contro Marco Bellavia, isolato e schernito dal resto dei compagni e, alla fine, in qualche modo obbligato a lasciare il Gf vip.

I social non perdonano, fin da subito hanno chiesto alla produzione del programma di richiamare in maniera seria i concorrenti affinché interrompessero gli atteggiamenti aggressivi contro Marco Bellavia, che aveva esplicitamente chiesto loro una mano: " Conto di riuscire ad andare avanti se mi date una mano. Perché se una persona ha bisogno e gli altri 22 la aiutano, ce la farà. Da solo non ce la fa ". Parole che non solo sono cadute nel vuoto, ma sono state addirittura utilizzate contro Marco Bellavia. Ginevra Lamborghini è stata una delle concorrenti che ha maggiormente infierito sullo storico conduttore di Bim bum bam, il programma Mediaset per ragazzi che andava in onda negli anni Novanta. " Merita di essere bullizzato ", ha detto l'ereditiera della casa automobilistica italiana. E poi, ancora: " È proprio stupido e fa anche battute di merda. Mi dà fastidio anche come parla e cammina quel tappone che non è altro ".

Ma non è finita qui, perché frasi al limite della cattiveria o, comunque, prive di tatto sono state pronunciate anche da molti altri concorrenti di questa edizione del Gf vip. " Sei proprio scemo. No, ignorante, che è peggio. Stai là, vai alla neurodeliri ", gli ha detto Elenoire Ferruzzi. E poi ancora, Carolina Marconi ha sbottato: " Entri nel patetico. Tu sei patetico ". Charlie Gnocchi l'ha allontanato dicendogli: " Non me ne frega un cazzo, vai a fare in culo. Cosa siamo degli psicoanalisti? Ma allora vai in ospedale! ". E poi, Giovanni Ciacci: " Ma non può entrare con gli psicofarmaci qui dentro. Ma siamo pazzi? ".

Quel che rende la vicenda ancora più fastidiosa all'esterno, e che ha spinto molti utenti a chiedere a gran voce un intervento del conduttore e della produzione, è il fatto che molte delle persone che hanno avuto atteggiamenti di scherno e discriminazione nei confronti di Marco Bellavia hanno a loro volta alle spalle storie di violenza, storie di bullismo e di discriminazione. Ma tutto questo non ha impedito che un concorrente in evidente difficoltà emotiva fosse ghettizzato, insultato e isolato, fino al punto di essere costretto a lasciare il Gf vip.