"Chi ci è passato...". Crosetto e il messaggio a Fedez

In certi momenti le posizioni e gli ideali non contano. Conta solo l'empatia. E il messaggio - che Guido Crosetto ha inviato attraverso i social network al rapper Fedez dopo il suo drammatico annuncio - tocca corde emotive, che vanno oltre la semplice comprensione.

" Chi ci è passato ti capisce. Si supera. Forza, Fedez! Un abbraccione da uno sconosciuto! ". E' il cinguettio che Guido Crosetto ha pubblicato su Twitter per dimostrare tutta la sua vicinanza, seppure virtuale, al rapper che nelle scorse ore ha annunciato pubblicamente di essere malato. Fedez non ha chiarito quale problema di salute lo abbia colpito, ma ha parlato di un percorso di guarigione serio e importante, che ha fatto intuire la natura del suo male.

Dopo il lungo video pubblicato su Instagram, nel quale il cantante è apparso provato ed emotivamente fragile, Fedez ha ricevuto centinaia di migliaia di messaggi di supporto da ogni parte del web. Sconosciuti, fan e volti noti hanno manifestato il loro affetto per l'artista. Tra questi c'è anche il co-fondatore di Fratelli d'Italia, che ha voluto dimostrargli la sua vicinanza in un momento così profondamente difficile, che gli ha ricordato un periodo della sua vita non troppo lontano. Anche Guido Crosetto, infatti, ha combattuto contro un male, scoperto nel 2018.

" I tumori non sono doni - aveva scritto Crosetto su Twitter quattro anni fa - perché molto spesso stravolgono la vita delle persone, conducendole alla morte. Per i più fortunati sono semmai esperienze che ti cambiano radicalmente, facendoti capire di quante cose stupide ti preoccupavi prima. Secondo me e per la mia esperienza" . Uno sfogo arrivato quando la sua battaglia contro il tumore era ancora agli inizi. Oggi il co-fondatore di FdI ha superato il suo personale ostacolo e ha voluto spronare Fedez a combattere una battaglia, che può essere vinta. Al di là di ogni posizione e ideale.

