“Mi ha mandato a quel paese…”. Il retroscena di Fedez dopo Sanremo

A un anno di distanza dalla sua partecipazione al festival di Sanremo in coppia con Francesca Michielin, Fedez ha rivelato un retroscena su quanto accaduto il giorno successivo alla finale negli studi di Domenica In. Com'è tradizione per il festival di Sanremo, la domenica che segue la proclamazione dei vincitori, che avviene di solito al sabato, tutti i partecipanti tornano sul palco del teatro Ariston dal quale va in onda una puntata speciale di Domenica In. Ed è proprio in queglo stessi corridoi nei quali qualche ora prima tutti i cantanti si incrociavano durante il Festival che Fedez è stato insultato da un suo collega.

Chi sia non è dato saperlo. Il rapper di City life non ha voluto svelare la sua identità ma ha scartato dal mucchio tutti i nomi più blasonati di quell'edizione, rimanendo comunque abbottonato ed evitando di far capire chi possa essersi rivolto a lui per insultarlo. Il motivo? A detta di Fedez il fatto che lui non avrebbe meritato il secondo posto sul podio alle spalle dei Maneskin, che da lì hanno poi spiccato il volo per diventare delle star internazionali. La rivelazione di Fedez è arrivata durante una puntata di Muschio selvaggio, il podcast che il rapper conduce insieme a Luis Sal e che ha spesso ospiti personaggi che gravitano attorno dello spettacolo e della cultura, con i quali i due dialogano di attualità e non solo.